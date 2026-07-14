Зокрема, відомо про низку вибухів у Києві. До цього моніторингові ресурси повідомляли про балістичну загрозу.

Що відомо про вибухи у Києві?

Приблизно в 0:15 у столиці оголосили тривогу. За хвилину Повітряні сили попередили про ракету на Київ. Згодом з'явилася інформація про ракети на Чернігівщині, що рухалися на Київщину. В 0:19 як моніторингові ресурси, так і київські ЗМІ заявили про серію вибухів у столиці.

За даними моніторингових ресурсів, росіяни вкотре запустили балістику. Попередньо, ворог застосував 6 – 8 балістичних ракет. Пуски відбувалися з Брянська.

Пізніше Повітряні сили підтвердили загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Крім того, військові закликали перебувати в укриттях до відбою.