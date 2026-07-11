На це вказує той факт, що балістика була начинена шрапнелью. Про це у фейсбук повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Що за ракети летіли на Київ уночі?

Дуже небезпечний був приліт – заряд був начинений шрапнеллю. Повезло, що ніхто не перебував біля вікон і на вулиці. Тоді ми б мали поранених або, не дай боже, загиблих,

– сказав чиновник.

Він додав, що по вулиці Тростянецькій та Харківському шосе відновлено рух транспорту. Тривають роботи по відновленню асфальтового покриття.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

У Солом'янському районі внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

У Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

Внаслідок атаки у Києві 12 постраждалих, серед них двоє дітей – 10-ти та 11-ти років.

Нагадаємо, що уночі окупанти вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Жодну з них не збили.