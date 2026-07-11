Об этом свидетельствует тот факт, что снаряд был наполнен шрапнелью. Об этом сообщил глава Дарницкой РГА.

"К счастью, на улице в это время никого не было, и никто не находился у окон! Иначе были бы пострадавшие", – сказал чиновник.