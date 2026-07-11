Об этом свидетельствует тот факт, что снаряд был наполнен шрапнелью. Об этом сообщил глава Дарницкой РГА.
"К счастью, на улице в это время никого не было, и никто не находился у окон! Иначе были бы пострадавшие", – сказал чиновник.
Ночью Россия нанесла удар по Киеву несколькими баллистическими ракетами. Враг стремился, чтобы пострадало как можно больше украинцев.
Об этом свидетельствует тот факт, что снаряд был наполнен шрапнелью. Об этом сообщил глава Дарницкой РГА.
"К счастью, на улице в это время никого не было, и никто не находился у окон! Иначе были бы пострадавшие", – сказал чиновник.