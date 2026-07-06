Зруйновано щонайменше 7 багатоповерхівок: у ДСНС показали фото понівеченого внаслідок атаки Києв
У ніч проти 6 липня Росія здійснила масований обстріл Києва. Окупанти били по місту ракетами і дронами. Внаслідок ворожих ударів по житлових будинках багато людей загинуло і поранено.
У ДСНС показали моторошні кадри наслідків масованого удару по Києву.
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Який вигляд Київ має після нічної атаки 6 липня?
Відомо про ураження житлових будинків щонайменше у трьох районах столиці.
У Подільському районі сталося влучання в житлову 9-поверхівку. Там зруйновані 5 – 9 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.
За іншими адресами у цьому ж районі сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху.
Так, горить дах 19-поверхівки, автомобілі у дворі житлового будинку.
Також уламки впали на рівні 16 поверху 25-поверхівки.
Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи.
У Дарницькому районі уламки впали на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 квадратних метрів.
Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.
За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок. Там сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.
У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.
Рятувальники та всі відповідні служби працюють на локаціях.
Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС
Рятувальна операція на місці влучань у Києві триває: дивіться відео
Станом на 06:00 відомо про 7 загиблих і 24 поранених.