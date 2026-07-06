У Києві змінили рух транспорту через нічну атаку

Уночі 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами і ракетами. На ранок у столиці громадський транспорт курсує зі змінами.

Які зміни у русі транспорту варто врахувати мешканцям Києва, повідомили у КМДА.

Дивіться також Влучання у багатоповерхівки, загинули люди: що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва

Як курсує громадський транспорт у Києві?

Так, рух тролейбусів № 12, 45 організовано до ТРЕД-1, без заїзду на станцію метро "Васильківська".

Рух автобусів № 35 організовано на проспекті Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової.

Рух автобуса № 53 організовано до вулиці Електриків, без заїзду на Рибальський півострів.

Рух автобусів № 78 по вулиці Михайла Максимовича організовано до ТРЕД № 1.

Це пов'язано з перекриттям дорожнього руху на окремих ділянках та ліквідацією наслідків ворожого обстрілу,

– уточнили в держадміністрації.

У патрульній поліції наголосили, що рух транспорту тимчасово перекритий:

вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

Нагадаємо, що у ніч 6 липня ворог вдарив по столиці балістичними ракетами і ударними БпЛА. У місті кілька годин не стихали вибухи. На ранок стало відомо про низку влучань у 4 районах – Дарницькому, Подільському, Голосіївському та Оболонському. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.

На жаль, у місті є багато загиблих і постраждалих.

Тривожною ніч виявилася і для Київщині. Там теж понівечено багато житлових будинків. Одна людина загинула, також є поранені.

З міркувань безпеки ДСНС обмежила рух потягів на окремих ділянках залізниці в регіоні. Зокрема, ускладнено рух на фастівському напрямку. Також на під'їзді до станції "Київ-Волинський" можливі затримки кільцевої електрички.