Какие изменения в движении транспорта следует учесть жителям Киева, сообщили в КГГА.

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Как курсирует общественный транспорт в Киеве?

Так, движение троллейбусов № 12, 45 организовано до ТРЕД-1, без заездов на станцию метро "Васильковская".

Движение автобусов № 35 организовано по проспекту Петра Григоренко и улице Анны Ахматовой.

Это связано с перекрытием дорожного движения на отдельных участках и ликвидацией последствий вражеского обстрела,

– уточнили в госадминистрации.

Напомним, что в ночь на 6 июля враг нанес удар по столице баллистическими ракетами и ударными БПЛА. В городе несколько часов не утихали взрывы. К утру стало известно о ряде попаданий в 4 районах – Дарницком, Подольском, Голосеевском и Оболонском. По меньшей мере 15 жилых домов получили повреждения и разрушения.

К сожалению, в городе много погибших и пострадавших.

Тревожной ночью оказалась и для Киевской области. Там тоже повреждено много жилых домов. Один человек погиб, также есть раненые.

Из соображений безопасности ГСЧС ограничила движение поездов на отдельных участках железной дороги в регионе. В частности, затруднено движение на Фастовском направлении. Также на подъезде к станции "Киев-Волынский" возможны задержки кольцевой электрички.