Ця ніч стала жахом: очевидиця удару по багатоповерхівці в Києві розповіла про пережите

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, обравши основним напрямком для атаки столицю. У Дарницькому районі зафіксоване часткове руйнування житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці влучання працює спецтехніка, працівники ДСНС розбирають завали.

Про це розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Ніколаєнко, зазначивши, що наразі рятувальні роботи тривають одночасно на 15 локаціях. Вона поспілкувалась з очевидцями атаки, які констатували, що ця ніч стала для них справжнім жахом, вони намагаються оготовтатись.

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Атака на Київ: киянка фіксує наслідки, аби достукатися до сестри з Росії

Росія цієї ночі спрямувала по Україні понад 70 ракет різних типів, з яких майже половина були балістичні. Крім того, для повітряного нападу ворог застосував 500 дронів-камікадзе, зокрема реактивні "Шахеди". У Києві зафіксовані пошкодження у понад 20 місцях, здебільшого – це житлові будинки.

У Дарницькому районі столиці російським ударом знищено частину 9-поверхівки. Зі слів мешканців, влучання відбулась орієнтовно о 3:00. Спецтехніка ДСНС прибула на місце оперативно. Через сильну вибухову хвилю уламки розлетілися і пошкодили фасади сусідніх будинків. Анна, яка проживає в одному з них, розповіла, що в мить удару почула сильний вибух, спочатку побачила, як палає дах.

Я дуже сильно забилася. Я живу на 8 поверсі. Коли я вийшла, то побачила, що там не лише дах палає, а ще й пів будинку. Це жахіття! Я спеціально сюди прийшла сфотографувати це все, аби показати своїй сестрі, яка проживає у Московській області (Сергієв Посад), бо вона не вірить. Як не вірила і в те, що відбувалось у Бучі, казала, що це постановка. Я щоразу фотографую і кажу їй, що це особисто я робила кадри й що це не військові об'єкти тут, як їй каже пропаганда,

– озвучила Анна.

Про наслідки атаки по столиці дивіться у відео

Під ударом опинився не лише Дарницький район. У Шевченківському сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю, руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці, а також у нежитловій будівлі. У Голосіївському районі зафіксована пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

У Печерському сталося руйнування 9-поверхівки, там вдалося врятувати людину. В Оболонському – пожежа на території складського майданчика, а у Святошинському через удар пошкоджені 2 приватних житлових будинки, а також одна 9-поверхівка у Деснянському. Загалом за попередньою інформацією внаслідок атаки на Київ загинуло 18 людей, постраждали 85, з них двоє дітей.

Міська рада Києва ухвалила рішення про оголошення Дня жалоби 3 липня. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях столиці. В місті завтра заборонені розважальні заходи.