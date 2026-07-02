Про це розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Ніколаєнко, зазначивши, що наразі рятувальні роботи тривають одночасно на 15 локаціях. Вона поспілкувалась з очевидцями атаки, які констатували, що ця ніч стала для них справжнім жахом, вони намагаються оготовтатись.

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Атака на Київ: киянка фіксує наслідки, аби достукатися до сестри з Росії

Росія цієї ночі спрямувала по Україні понад 70 ракет різних типів, з яких майже половина були балістичні. Крім того, для повітряного нападу ворог застосував 500 дронів-камікадзе, зокрема реактивні "Шахеди". У Києві зафіксовані пошкодження у понад 20 місцях, здебільшого – це житлові будинки.

У Дарницькому районі столиці російським ударом знищено частину 9-поверхівки. Зі слів мешканців, влучання відбулась орієнтовно о 3:00. Спецтехніка ДСНС прибула на місце оперативно. Через сильну вибухову хвилю уламки розлетілися і пошкодили фасади сусідніх будинків. Анна, яка проживає в одному з них, розповіла, що в мить удару почула сильний вибух, спочатку побачила, як палає дах.

Я дуже сильно забилася. Я живу на 8 поверсі. Коли я вийшла, то побачила, що там не лише дах палає, а ще й пів будинку. Це жахіття! Я спеціально сюди прийшла сфотографувати це все, аби показати своїй сестрі, яка проживає у Московській області (Сергієв Посад), бо вона не вірить. Як не вірила і в те, що відбувалось у Бучі, казала, що це постановка. Я щоразу фотографую і кажу їй, що це особисто я робила кадри й що це не військові об'єкти тут, як їй каже пропаганда,

– озвучила Анна.

Про наслідки атаки по столиці дивіться у відео

Під ударом опинився не лише Дарницький район. У Шевченківському сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю, руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці, а також у нежитловій будівлі. У Голосіївському районі зафіксована пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

У Печерському сталося руйнування 9-поверхівки, там вдалося врятувати людину. В Оболонському – пожежа на території складського майданчика, а у Святошинському через удар пошкоджені 2 приватних житлових будинки, а також одна 9-поверхівка у Деснянському. Загалом за попередньою інформацією внаслідок атаки на Київ загинуло 18 людей, постраждали 85, з них двоє дітей.

Міська рада Києва ухвалила рішення про оголошення Дня жалоби 3 липня. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях столиці. В місті завтра заборонені розважальні заходи.