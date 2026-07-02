Про це повідомили міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та мер Києва Віталій Кличко.

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Що відбувається на місцях ударів?

У Києві під ударом опинилися понад 20 житлових будинків, станом на ранок рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

Зокрема, ДСНС працює над порятунком людей з-під завалів у Дарницькому районі столиці – там було знищено частину дев'ятиповерхівки

На цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них – деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих – шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває,

– повідомив Клименко.

За словами міністра, до ліквідації наслідків залучили необхідну спецтехніку та фахівців, а місця проведення робіт і пошкоджені будинки перебувають під охороною поліції.

У розгорнутих оперативних штабах слідчі також приймають заяви від постраждалих.

Нічну атаку також прокоментував мер столиці Віталій Кличко – він прибув до зруйнованого будинку в Дарницькому районі. За його словами, частину будівлі буквально знесло. Зараз на місці триває пошуково-рятувальна операція, під завалами, зокрема, шукають 15-річну дівчину та її родину.

Також під час обстрілу під ударом опинилася підстанція швидкої медичної допомоги. Було пошкоджено дев'ять автомобілів швидкої, а шестеро працівників станції – медики та водії – зазнали поранень.

Віталій Кличко на місці атаки: дивіться відео

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Також Віталій Кличко повідомив, що 3 липня в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

За словами мера, цього дня на всіх комунальних будівлях міста приспустять державні прапори. Також рекомендовано приспустити прапори на будівлях державної та приватної форми власності. Крім того, 3 липня у столиці скасують усі розважальні заходи.

Нагадаємо, під час нічної атаки російські війська застосували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Масовану російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, силам ППО вдалося знешкодити 524 цілі.