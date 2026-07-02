Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и мэр Киева Виталий Кличко.

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Что происходит в местах ударов?

В Киеве под ударом оказались более 20 жилых домов, по состоянию на утро спасатели продолжают работать на 15 объектах.

В частности, ГСЧС работает над спасением людей из-под завалов в Дарницком районе столицы – там была разрушена часть девятиэтажного дома

На этом участке удалось спасти 17 человек, 7 из них – деблокировали из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о пропавших без вести – ведем поиски. Поисково-спасательная операция продолжается,

– сообщил Клименко.

По словам министра, к ликвидации последствий привлекли необходимую спецтехнику и специалистов, а места проведения работ и поврежденные дома находятся под охраной полиции.

В развернутых оперативных штабах следователи также принимают заявления от пострадавших.

Ночную атаку также прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко – он прибыл к разрушенному дому в Дарницком районе. По его словам, часть здания буквально снесло. Сейчас на месте продолжается поисково-спасательная операция, под завалами, в частности, ищут 15-летнюю девушку и ее семью.

Также во время обстрела под ударом оказалась подстанция скорой медицинской помощи. Было повреждено девять машин скорой помощи, а шестеро сотрудников станции – медики и водители – получили ранения.

Виталий Кличко на месте атаки: смотрите видео

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Также Виталий Кличко сообщил, что 3 июля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

По словам мэра, в этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены государственные флаги. Также рекомендовано приспустить флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. Кроме того, 3 июля в столице отменят все развлекательные мероприятия.

Напомним, во время ночной атаки российские войска применили 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов. Массированную российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 524 цели.