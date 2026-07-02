Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що по Україні запускають до 100 ракет. Під час атаки 2 липня відомо про 74 ракети та майже 500 безпілотників, основний удар ворог спрямував на Київ.

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Росія використовує максимум можливостей

Хоча російські чиновники цинічно переконують, що завдають "системних ударів", але насправді усім відомо, що ворог просто б'є по цивільних об'єктах, нищить інфраструктуру. Для цього окупанти певний час накопичують зброю, а потім запускають її в одне місце. Цього разу основним напрямом був Київ.

"У мене складається враження, що вони намагаються довести своєму населенню, що можуть бити по так званим "центрам керування". Але ми розуміємо, що насправді це дитячі садочки, цивільні будинки, де зносять ціли під'їзди. Це жахи, які ми бачимо, але для росіян це "центри прийняття рішень", – підкреслив авіаційний експерт.

Росія атакувала Київ 2 липня: дивіться відео

"Ця ситуація показує, що росіяни дійшли до межі своїх максимальних спроможностей. Це максимум, на що вони здатні. Хоча кажуть, що у Росії стоїть ще 6 бортів з Ту -95, які запускають ракети Х-101. Але вони мають сенс тільки тоді, коли запускають велику комбінацію", – додав Костянтин Криволап.

Наприклад, спочатку мають йти "Шахеди", реактивні безпілотники, балістика, "Циркони" – все має відбуватися скоординовано. Тоді крилаті ракети мають сенс, бо можуть перевантажувати ППО своєю кількістю. Але наразі з цим питанням ми справляємось.

Нам дійсно не вистачає зброї до Patriot. Україна пропускає ракети через недостатність засобів. Але ситуація з браком ППО сьогодні у всьому світі.

До слова, Володимир Зеленський відреагував на масований удар по столиці та зазначив, що першочерговим завданням є збільшення постачання ракет для ППО. Україна дуже сподівається на рішення США щодо надання нам ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Сьогодні посилення протиповітряної оборони є критично важливим.