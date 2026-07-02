Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что по Украине запускают до 100 ракет. Во время атаки 2 июля известно о 74 ракетах и почти 500 беспилотниках, основной удар враг нанес по Киеву.

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Россия использует все возможные средства

Хотя российские чиновники цинично утверждают, что наносят "системные удары", на самом деле всем известно, что враг просто бьет по гражданским объектам, уничтожает инфраструктуру. Для этого оккупанты некоторое время накапливают оружие, а затем запускают его в одно место. На этот раз основным направлением был Киев.

"У меня складывается впечатление, что они пытаются доказать своему населению, что могут наносить удары по так называемым "центрам управления". Но мы понимаем, что на самом деле это детские сады, жилые дома, где сносят целые подъезды. Это ужасы, которые мы видим, но для россиян это "центры принятия решений", – подчеркнул авиационный эксперт.

Россия совершила атаку на Киев 2 июля: смотрите видео

"Эта ситуация показывает, что россияне достигли предела своих максимальных возможностей. Это максимум, на что они способны. Хотя говорят, что у России осталось еще 6 самолетов Ту-95, которые запускают ракеты Х-101. Но они имеют смысл только тогда, когда запускают крупную комбинацию", – добавил Константин Криволап.

Например, сначала должны идти "Шахеды", реактивные беспилотники, баллистические ракеты, "Цирконы" – все должно происходить скоординированно. Тогда крылатые ракеты имеют смысл, потому что могут перегрузить ПВО своим количеством. Но пока с этим вопросом мы справляемся.

Нам действительно не хватает оружия для Patriot. Украина пропускает ракеты из-за недостатка средств. Но ситуация с нехваткой ПВО сегодня наблюдается во всем мире.

К слову, Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар по столице и отметил, что первоочередной задачей является увеличение поставок ракет для ПВО. Украина очень надеется на решение США о предоставлении нам лицензии на производство ракет для Patriot. Сегодня укрепление противовоздушной обороны имеет критически важное значение.