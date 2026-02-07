Кинувся у вогонь заради інших: під час атаки на Київщину загинув молодий рятувальник

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки у Київській області загинув 30-річний рятувальник Михайло Проценко внаслідок обвалу конструкцій. Його колегу госпіталізували до лікарні із важкими травмами.

Про це повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та ДСНС України.

Що відомо про Михайла Проценка?

Під час гасіння масштабної пожежі складських будівель у Яготині стався обвал конструкцій, через що загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області, головний майстер-сержант Михайло Проценко.

Сьогодні через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших,

– написав міністр.

Зазначається, що рятувальник від ночі працював на знищеному російськими терористами обʼєкті. Його називають людиною честі та відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Проценка. Світла пам'ять!

У якому стані постраждалий рятувальник?

У ДСНС зазначили, що також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня, він – під наглядом лікарів. Там наголосили, що рятувальники працюють у небезпечних умовах.

"Ця війна безжально забирає найкращих – тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого", – додали рятувальники.

