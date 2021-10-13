"Батько наш – Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

В одній зі шкіл Києва учні вирішили оригінально провчити вчительку із проросійськими поглядами. Вони запустили флешмоб, присвячений Степану Бандері.

Обурені поглядами педагогині-фанатки "русского мира", діти почали просто на уроці співати пісню зі словами "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати".

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Патріотичний флешмоб запалив мережу

Згодом діти перетворили свою помсту вчительці на яскравий флешмоб у тік-тоці. Вони почали записувати ролики під згадану пісню вдома, у класах, на шкільних коридорах тощо.

Прихильниця Москви не витримала

Користувачі мереж у коментарях під роликами розповіли, що зрештою вчителька поскаржилася на психологічний тиск і заявила, що більше не хоче викладати у школі. Ба більше, жінка навіть не готова допрацювати кілька років до пенсії. Найбільше її розсердило те, що "діти вірять у те, про що співають".

Школярі заспівали вчительці пісню про Бандеру: відео

Учні запустили флешмоб про Бандеру: відео

Школярі в Києві потролили проросійську вчительку: відео

Учні виконали в класі пісню про Бандеру для вчительки-фанатки "русского мира": відео

Київські школярі заспівали "Батько наш Бандера": дивіться відео

Скандал через російський гімн під Києвом: протилежний випадок

У місті Вишневому на Київщині спалахнув скандал через виконання підлітками на камеру гімну Росії. Школярі виклали відповідні відео в інстаграм й хизувалися ними. Після розголосу вони швидко видалили обурливі ролики зі своїх сторінок й вибачилися.