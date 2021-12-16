Біля метро "Арсенальна" помітили надувну артилерію: фото загадкової інсталяції

Біля входу на столичну станцію метро "Арсенальна" виставили дивну інсталяцію з надувних копій важкого озброєння. Відповідні світлини зробили вранці 16 грудня.

Зазвичай подібні муляжі використовують під час військових навчань, однак мета їх встановлення у центрі Києва поки невідома.

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Іграшкова броня

Всього біля "Арсенальної" кореспондент 24 каналу помітив три копії військової техніки: самохідної артилерійської установки, гаубиці та бойової машини десанту.

Поблизу імпровізованої виставки стояли представники поліції та поліції діалогу.

Імовірно, йдеться про якусь акцію протесту.



Дивна інсталяція з'явилася біля входу в метро "Арсенальна" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Мета акції невідома, однак на місці була присутня поліція та поліція діалогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал