Біля метро "Арсенальна" помітили надувну артилерію: фото загадкової інсталяції

16 грудня 2021 , 10:12
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Джерело:

24 канал

Біля входу на столичну станцію метро "Арсенальна" виставили дивну інсталяцію з надувних копій важкого озброєння. Відповідні світлини зробили вранці 16 грудня.

Зазвичай подібні муляжі використовують під час військових навчань, однак мета їх встановлення у центрі Києва поки невідома.

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Іграшкова броня 

  • Всього біля "Арсенальної" кореспондент 24 каналу помітив три копії військової техніки: самохідної артилерійської установки, гаубиці та бойової машини десанту.
  • Поблизу імпровізованої виставки стояли представники поліції та поліції діалогу.
  • Імовірно, йдеться про якусь акцію протесту.


Дивна інсталяція з'явилася біля входу в метро "Арсенальна" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Мета акції невідома, однак на місці була присутня поліція та поліція діалогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Автор: Вікторія Довгань