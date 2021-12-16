Біля метро "Арсенальна" помітили надувну артилерію: фото загадкової інсталяції
16 грудня 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Біля входу на столичну станцію метро "Арсенальна" виставили дивну інсталяцію з надувних копій важкого озброєння. Відповідні світлини зробили вранці 16 грудня.
Зазвичай подібні муляжі використовують під час військових навчань, однак мета їх встановлення у центрі Києва поки невідома.
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Іграшкова броня
- Всього біля "Арсенальної" кореспондент 24 каналу помітив три копії військової техніки: самохідної артилерійської установки, гаубиці та бойової машини десанту.
- Поблизу імпровізованої виставки стояли представники поліції та поліції діалогу.
- Імовірно, йдеться про якусь акцію протесту.
Дивна інсталяція з'явилася біля входу в метро "Арсенальна" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Мета акції невідома, однак на місці була присутня поліція та поліція діалогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал