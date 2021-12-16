Обычно подобные муляжи используют во время военных учений, однако цель их установки в центре Киева пока неизвестна.
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Игрушечная броня
- Всего возле "Арсенальной" корреспондент 24 канала заметил три копии военной техники: самоходной артиллерийской установки, гаубицы и боевой машины десанта.
- Вблизи импровизированной выставки стояли представители полиции и полиции диалога.
- Предположительно, речь идет о какой-то акции протеста.
Странная инсталляция появилась у входа в метро "Арсенальная" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Цель акции неизвестна, однако на месте присутствовала полиция и полиция диалога / Фото Валентины Полищук, 24 канал