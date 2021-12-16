Обычно подобные муляжи используют во время военных учений, однако цель их установки в центре Киева пока неизвестна.

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Игрушечная броня

Всего возле "Арсенальной" корреспондент 24 канала заметил три копии военной техники: самоходной артиллерийской установки, гаубицы и боевой машины десанта.

Вблизи импровизированной выставки стояли представители полиции и полиции диалога.

Предположительно, речь идет о какой-то акции протеста.