Обычно подобные муляжи используют во время военных учений, однако цель их установки в центре Киева пока неизвестна.

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Игрушечная броня

  • Всего возле "Арсенальной" корреспондент 24 канала заметил три копии военной техники: самоходной артиллерийской установки, гаубицы и боевой машины десанта.
  • Вблизи импровизированной выставки стояли представители полиции и полиции диалога.
  • Предположительно, речь идет о какой-то акции протеста.

Надувна артилерія біля Арсенальної, копії важкого озброєння
Странная инсталляция появилась у входа в метро "Арсенальная" / Фото Валентины Полищук, 24 каналНадувна артилерія біля метро Арсенальна у Києві, муляжі, інсталяція
Цель акции неизвестна, однако на месте присутствовала полиция и полиция диалога / Фото Валентины Полищук, 24 канал