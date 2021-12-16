Зазвичай подібні муляжі використовують під час військових навчань, однак мета їх встановлення у центрі Києва поки невідома.

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Іграшкова броня

Всього біля "Арсенальної" кореспондент 24 каналу помітив три копії військової техніки: самохідної артилерійської установки, гаубиці та бойової машини десанту.

Поблизу імпровізованої виставки стояли представники поліції та поліції діалогу.

Імовірно, йдеться про якусь акцію протесту.



Дивна інсталяція з'явилася біля входу в метро "Арсенальна" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал