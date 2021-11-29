Біля Видубичів сталася масова автотроща з 5 автівок: кадри мегазатору
Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві на Столичному шосе зіштовхнулися відразу п'ять автомобілів. Масова дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 29 листопада.
Про те, чи постраждав хтось внаслідок автотрощі, наразі невідомо. Однак на кадрах з місця події видно, що машини збилися в купу на одному місці.
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Аварія паралізувала рух
Через серйозну аварію рух в напрямку станції метро "Видубичі" істотно ускладнився. Водії були змушені довго стояти у великому заторі. Втім, станом на 9:39 рух вдалося відновити у нормальному режимі.
Нещасливе Столичне шосе
Подібна аварія на цьому ж місці сталася і ввечері 23 листопада. Того дня там зіштовхнулися таксі, два легковики та авто поліції. Ситуацію ускладнило ще й погіршення погоди, адже на дорозі після снігопаду утворилася ожеледь.
На Столичному шосе зіштовхнулися 5 автівок: відео
У Києві виник мегазатор через масову автотрощу: відео
Текст публікації Патрульної поліції Києва:
На Столичному шосе – дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі". Рух відновлено.