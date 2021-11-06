Біологічна небезпека: київський ресторан, який гуртував антивакцинаторів, обклеїли стрічками

У Києві ресторан Nebos, який заявив себе як "зону вільних людей", обклеїли червоно-білими обмежувальними стрічками та плівкою. Також на закладі повісили таблички з написами "Біологічна небезпека".

Раніше у Nebos заявили, що у закладі можуть збиратись люди, у яких немає сертифікатів з щеплення проти коронавірусу.

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Ресторан оголосив себе "зоною вільних людей"

Ресторан закликав приходити усіх, хто проти карантинних обмежень та проведення імунізації проти COVID-19. Персонал порушував правила карантину, через це у заклад навідалась поліція. Правоохоронці склали за це адміністративний протокол.

Заклад обклеїли обмежувальною стрічкою / Фото "Бабель"

На закладі розмістили написи "Біологічна небезпека" / Фото "Бабель"

Ресторан продовжував працювати, попри червону зону

Зазначимо, що 1 листопада власник Nebos оприлюднив відео, у якому зазначив, що ресторан працюватиме попри всі обмеження червоної зони. Начебто і персонал, і відвідувачі можуть не носити маски та не мати сертифікатів по вакцинацію.

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На камеру чоловік продемонстрував папірець, який назвав "декларацією незалежності", який мали підписувати відвідувачі. До свого прикладу ресторатор закликав доєднатись і колег по бізнесу.