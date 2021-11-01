Чоловік гордо хизувався тим, що його заклад не дотримується встановлених державою правил, і закликав однодумців наслідувати такий приклад.

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Замість сертифікатів – "декларація незалежності"

Ресторатор на камеру показав папірець, який підписують усі відвідувачі кафе. Він назвав його "декларацією незалежності". Показово, що вона була надрукована лише російською та англійською мовами. Відтак, власник Nebos не лише порушує карантин, але й ігнорує обов'язковість обслуговування клієнтів державною мовою.

Закликав киян до саботажу

У ролику злісний порушник закликав своїх гостей прикриватися цим псевдодокументом в суперчках з поліцією та у транспорті.

Що ж до QR-кодів COVID-сертифікатів, то їх автор ролику також запропонував ігнорувати й демонструвати органам контролю сторонні символи.

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Про маски ніхто не чув

На відео ресторатор навіть не намагається приховувати, що його працівники перебувають без масок, як і відвідувачі. На столах біля клієнтів не видно жодних засобів індивідуального захисту.

Не покаялися навіть під загрозою штрафу

Наприкінці жовтня у Nebos уже проголосили себе "простором вільних людей" і почали демонстративно приймати відвідувачів без масок.

Така позиція закладу обурила багатьох киян, і вони масово почали ставити ресторану погані оцінки в Google.

Розголос привернув до Nebos увагу поліції та Держпродспоживслужби. Зрештою у ресторані провели рейд і склали протокол про адмінправопорушення.

Тепер його власникам загрожує штраф від 17 до 170 тисяч гривень.

Власник ресторану Nebos похизувався порушенням карантину / Скриншоти відео

Ресторан Nebos у Києві працює без масок та сертифікатів: відео