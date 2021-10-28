Верховна Рада у вересні 2021 року ухвалила законопроєкт щодо запобігання поширення коронавірусу, тоді й запровадила штрафи. Звичайно, уже знайшлись перші штрафники.

До теми Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть

У столиці оштрафували кафе "вільних людей"

Один зі столичних закладів вирішив приймати відвідувачів, наплювавши на карантин. Однак, добре пам'ятаючи про свободу людини.

Важливо! За недотримання карантину, порушникам доводиться платити від 17 до 34 тисяч гривень. Утім, для посадових осіб ця сума може сягати до 170 тисяч гривень.

"Нам не важливо маєте ви маску чи ні, вакцинувалися чи ні – ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров'я. Адже саме це право є у кожної вільної людини", – так себе рекламує заклад Nebos у соцмережі, таку ж табличку власники вивісили на дверях.

Ресторан позиціює себе "місцем вільних людей". Утім, карантинних заходів ніхто не скасовував. На заклад поскаржились самі ж кияни, і туди завітала поліція. Однак навіть після рейду, позиція співвласниці не змінилась.

"Ми не порушували жодного права жодної людини. Нікого не образили. До нас прийшла поліція і почала не дуже правомірно поводитись з нашими співробітниками. Вони зараз в такому підвішеному емоційному стані", – обурилась співвласниця на сторінці закладу в соцмережі.

Змусили заплатити директорку львівської гімназії

Не всі дослухаються до запроваджених правил карантину й у школах. Директорку львівської гімназії оштрафували на 34 тисячі гривень за порушення протиепідемічних заходів. Усе тому, що вона не припинила очне навчання, хоча вакцинованих проти коронавірусу вчителів було менш ніж 80%.

Зверніть увагу! Масові карантинні рейди у місцях великого скупчення людей розпочали ще 21 жовтня. Відтак, в транспорті, кафе, магазинах, на ринках перевіряють COVID-сертифікати громадян та дотримання протиепідемічних заходів.

Антивакцинаторів теж карають

Водночас штрафують за влаштування мітингів проти щеплень і карантинних обмежень. Днями в Одесі на одного з організаторів подібного заходу склали адмінпротокол. Утім, на думку міністра охорони здоров'я, антивакцинатори були завжди.

Антивакцинальний рух не з'явився в COVID-19. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я

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