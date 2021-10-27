Водночас наразі ця сфера набирає обертів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

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За його словами, локдаун матиме поганий вплив на зростання внутрішнього валового продукту.

Ми не плануємо запроваджувати локдаун. Ми не хочемо запроваджувати локдаун. Тому що наша економіка набирає оборотів,

– наголосив Шмигаль.

Він пояснив, що в Україні 2021 року очікують зростання ВВП на щонайменше 3,5%. "Хотілося б мати 4%. Але проблема з енергетичною газовою кризою, з четвертою хвилею пандемії, звичайно, впливає на економіку", – сказав прем'єр.

Відзначимо! В Мінекономіки повідомили, що наразі економіка України відновлюється удвічі повільніше, ніж падала у 2020 році.

Пандемію можна побороти

Під час запровадження червоних зон (як у кожній окремій області, так і в державі загалом) запроваджують відповідні обмеження. Держава, як зауважив Шмигаль, втратила мільярди гривень з бюджету на те, щоб доставити вакцину в Україну.

"70% вакцинованого населення означає, що пандемію фактично поборють і ми зможемо знімати обмеження в державі", – висловив сподівання прем'єр.

Посилення обмежень через COVID-19 в Україні