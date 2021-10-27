Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він прокоментував також підроблені сертифікати вакцинації та брак кисню у лікарнях.

До теми Це ще не пік, – Радуцький не виключає колапсу медичної системи

Про рекордну смертність

Ми побили усі власні рекорди за останні 1,5 року. 19 тисяч нових хворих. 734 людини гине за добу. Якщо порівнювати, то це якби щодня розбивався повний Boeing​ пасажирів.

На жаль, не один Boeing.

Лікар Олександрівської лікарні Михайло Сидоренко, куди привозять хворих на коронавірус, написав про те, що відбувається у медзакладі. І це насправді лякає.

На жаль, ситуація дійсно критична. Я читав допис пана Сидоренка і не можу звинуватити його в хайпі чи вигадках, бо воно так і є.

Довідка. Лікар написав, що лікарні вже неможливо перевантажити, бо на одного пацієнта завжди знайдеться труп. "Ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта. Це просто конвеєр для трупів", – додав Сидоренко.

Що нам з цим робити? Чи готується влада до погіршення. Я так розумію, що це ще не кінець.

На жаль, бачимо, що це ще не пік. Він ще буде за останніми прогнозами Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук, це ще за тиждень може початися. Якщо цей пік буде приблизно 30 – 40 тисяч інфікованих на добу, то система витримає. Якщо більше – це вже питання.

Найгірше, що може статися – це колапс медичної системи. У деяких областях сьогодні маємо по 90% завантаження ліжок. Це проблема.

Це вже близько до колапсу.

Сьогодні (26 жовтня – 24 канал) у Херсонську область ДСНС направила мобільні шпиталі. Там 120 ліжок. Шпиталів теж не вистачить на кожну область відправляти. У Херсонській області критична ситуація. Найкраще наразі у Харківській області. Є області, де ситуація дуже важка. Там зона вже не червона, а "бордова". Це ще темніше за червону зону.

Повне інтерв'ю Михайла Радуцького у програмі "Перші особи": дивіться відео

Про брак кисню для пацієнтів

Я так розумію, що є проблеми з киснем. Кілька заводів зупинилися.

РНБО наразі розв'язує це питання, бо чомусь ці заводи на технічний регламент зупинилися саме зараз на піку хвилі епідемії, але я чув виступ міністра охорони здоров'я. Вже домовилися тимчасово, доки заводи почнуть працювати на повну потужність, купувати деяку кількість кисню в Польщі.

У тому, що така ситуація винні і влада, і люди. З одного боку, маємо багато доказів того, що люди, які потрапляють в лікарню (98 – 99%) невакциновані.

Відсоток зараз зменшився. Вже 94 – 95%, але, як там кажуть політтехнологи, 5% – це майже статистична похибка. Можемо сказати, що практично всі, хто потрапляє у важкому стані, а сьогодні в легкому стані в лікарню ніхто не госпіталізує, – це люди, які не вакцинувалися.

Навіть є така підозра, виходжу з тих цифр, які мені надало Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, що серед тих 5%, які начебто вакциновані, багато хто просто купив цей сертифікат.

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З іншого боку маємо історію, яка трапилася в Моршині, де як експеримент вакцинували 75% дорослого населення. У них наразі лише кілька хворих на коронавірус і жодного госпіталізованого. Чому не переконують людей такі факти?

Як казав колись класик: "Яких ще доказів вам не вистачає?". На мою думку, є 3 складові.

Перша – не один рік в людей недовіра до вакцинації.

– не один рік в людей недовіра до вакцинації. Друга , що вакцини від коронавірусу були експериментальні й дійсно комерційні війни йшли між різноманітними виробниками вакцин. Особливо північним сусідом, який теж начебто виробляє вакцину, але вона так і не отримала визнання.

, що вакцини від коронавірусу були експериментальні й дійсно комерційні війни йшли між різноманітними виробниками вакцин. Особливо північним сусідом, який теж начебто виробляє вакцину, але вона так і не отримала визнання. Третя складова стосується особисто України – у нас щомісяця викривають по 50 – 60 тисяч ботів. Це живі люди, які за якісь гроші розповсюджують неправду про вакцинацію.



Радуцький: "Майже вдвічі зросла кількість людей, які вакцинуються" / Фото "Слуги народу"

На одному з телеканалів знана юристка казала, що змушувати вакцинуватися – це порушення закону. Мій колега сказав дуже гарну цитату. Ця ідея мені дуже подобається. "Скажіть, будь ласка, наш закон забороняє їздити за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чому ми там не апелюємо до Конституції, що кожна людина має право на вільне пересування. Чому ми забороняємо п'яним сідати за руль й не забороняємо відвідувати заходи людині невакцинованій?".

Це така гра й в цілому ситуація дуже негарна, хоча можу сказати, що за останній тиждень майже вдвічі зросла кількість людей, які вакцинуються. Однак це теж таке наше українське – як тільки півень клюнув, то ми побігли. Коли побачили, що 700 померлих. Катастрофа в тому, що це не найвища цифра, на жаль.

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Сьогодні ситуація дуже погана. Майже 10 областей в червоній зоні. На межі переходу до червоної зони ще декілька областей. Всі питають, чи буде локдаун.

Якщо всі області перейдуть в червону зону, то це і є локдаун.

Про російський вплив

Як ви думаєте, хто підігріває такі антивакцинаторські настрої? Кому це може бути вигідно? Це сили всередині України чи з-за кордону?

Це гібридна історія. На мою думку, це вигідно країні, яка проти нас веде війну, бо знову ж таки, за даними Служби безпеки України, ці ботоферми фінансували з Росії. Слабка армія і хвора економіка вигідна тому, хто хоче тебе завоювати. Тут все зрозуміло.

Я вже казав, що є комерційні війни, бо це дуже великі гроші. Виробники вакцин б'ються за ринок. Для людей, які не є фахівцями, якщо сказали, що той поганий, то чому цей добрий, якщо це 2 однакових вакцини.



Україна на межі медичного колапсу / Фото 24 каналу

Наприклад, якщо змагаються Moderna і Phizer. Це 2 однакові мРНК-вакцини. Чи, наприклад, AstraZeneca й CoronaVac – китайська проти англійської. Це 2 однакові вакцини. Чи "Супутник", який воює проти всіх. Це вже комерційна складова й навіть не політична.

Крім того, є антивакцинальна кампанія, яка вже дуже давно. Ще багато людей хвилюється, що вакцина нова й ще її не випробували.

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У світі, за всю історію науки, є лише 2 винаходи, які ніхто не перевершив. Це антибіотики й вакцина. Вакцина – це єдине, що може зупинити пандемію в світі й епідемію в окремо взятій країні.

Багато хто у владі розумів рівень антивакцинаторських настроїв в країні. Чи не вважаєте ви, що ті речі, які зараз змусили людей іти вакцинуватися, необхідно було ввести раніше?

У нас достатня кількість вакцин з'явилася влітку. У травні був спад епідемії і це було не дуже логічним таке впроваджувати, і жодна країна цього не робила.

Про невакцинованих лікарів

Ситуацію ускладнює те, що багато лікарів відмовляються вакцинуватися. Як можна взагалі це пояснити?

Лікарі живі люди. Вони теж потрапляють під вплив деяких речей. Є серед лікарів, серед експертів люди, які нав'язують думку, що вакцинація – це погано. Я не називатиму прізвищ.

Однак 75% лікарів і 50 – 60% медичних сестер вакциновані. Все одно, на відміну від загального населення країни, це дуже високий відсоток. Лікарі у нас розуміють, що роблять і для чого.



Радуцький: "Маємо вийти на 350 тисяч вакцинацій на добу" / Фото "Слуги народу"

Я сподіваюсь, що президент на останній РНБО поставив завдання міністру охорони здоров'я, що маємо вийти на 350 тисяч вакцинацій на добу. Практично МОЗ вже має 300.

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Однак те, що відбувається сьогодні й та сумна статистика, я думаю, що ще більше вакцинуватимуться. Як би владу не сварили за ті обмеження, які є, але я вважаю, що це правильні обмеження.

Про вакцинацію у Верховній Раді

Верховна Рада сама собою не є таким прикладом і стимулом. Чи будете ви щось з цим робити?

У нас депутати ще більше починають маніпулювати законом. Розповідають про лікарську таємницю. Тому в нас є приблизний підрахунок. Це до 60% вакцинованих депутатів у залі Верховної Ради.

Я вдячний новому керівництву Верховної Ради, що у нас є постанова. Хоча ми не встигли її проголосувати, бо дуже багато було правок до закону про Держбюджет. Голова ВР мені пообіцяв, що якщо не встигнемо в звичайний пленарний день, то наступного четверга (4 листопада – 24 канал) буде позачергова сесія, де буде багато законопроєктів, що стосуються системи охорони здоров'я, і постанову проголосують.



У Раді вакциновані майже 60% нардепів / Фото Getty Images

Ця постанова забороняє заходити у Верховну Раду людям, які не мають COVID-сертифікату. Немає різниці, чи це депутат, помічник чи працівник секретаріату, чи охоронець, чи журналіст. Всі, хто хочуть відвідувати будівлю Верховної Ради й не тільки під куполом, а й комітетські приміщення, не зможуть цього зробити без сертифіката.

Постанова не тільки про це. Вже з наступного пленарного тижня у парламенті відкриють пункт вакцинації. Це для всіх, а не тільки для депутатів.

Фактично це буде примусова вакцинація народних депутатів?

Мені так не подобається слово "примусова". Краще "обов'язкова", бо якщо вимагаємо від будь-кого в країні, наприклад, вчителів, обов'язкову вакцинацію, то депутати не можуть теж під це не підлягати.

Там є кілька таких впертих антивакцинаторів.

На жаль, не кілька.

Не ходитимуть на роботу?

Якщо не ходитимуть, то їхня громада має можливість відкликати мандат. Здаватимуть своїм коштом кожні 3 дні ПЛР-тест. Всі ж волають про свободу, є свобода – здавай тест або кожні 2 дні антиген-тест, але за гроші, бо держава гроші платників податків витратила на закупівлю вакцин.

Держава робить вакцинацію безоплатно. Не хочеш безоплатно – можеш своїм коштом робити тести.