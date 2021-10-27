Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он прокомментировал также поддельные сертификаты вакцинации и нехватку кислорода в больницах.

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О рекордной смертности

Мы побили все собственные рекорды за последние 1,5 года. 19 тысяч новых больных. 734 человека погибает за сутки. Если сравнивать, то это если бы ежедневно разбивался полный Boeing пассажиров.

К сожалению, не один Boeing.

Врач Александровской больницы Михаил Сидоренко, куда привозят больных коронавирусом, написал о том, что происходит в медучреждении. И это на самом деле пугает.

К сожалению, ситуация действительно критическая. Я читал публикацию господина Сидоренко и не могу обвинить его в хайпе или выдумках, потому что оно так и есть.

Справка. Врач написал, что больницы уже невозможно перегрузить, потому что на одного пациента всегда найдется труп. "Кровать не успевает остыть от предыдущего пациента. Это просто конвейер для трупов", – добавил Сидоренко.

Что нам с этим делать? Готовится ли власть к ухудшению. Я так понимаю, что это еще не конец.

К сожалению, видим, что это еще не пик. Он еще будет по последним прогнозам Министерства здравоохранения и Академии медицинских наук, это еще через неделю может начаться. Если этот пик будет примерно 30 – 40 тысяч инфицированных в сутки, то система выдержит. Если больше – это уже вопрос.

Худшее, что может произойти – это коллапс медицинской системы. В некоторых областях сегодня имеем по 90% загрузки коек. Это проблема.

Это уже близко к коллапсу.

Сегодня (26 октября – 24 канал) в Херсонскую область ГСЧС направила мобильные госпитали. Там 120 коек. Госпиталей тоже не хватит на каждую область отправлять. В Херсонской области критическая ситуация. Лучше всего сейчас в Харьковской области. Есть области, где ситуация очень тяжелая. Там зона уже не красная, а "бордовая". Это еще темнее красной зоны.

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О нехватке кислорода для пациентов

Я так понимаю, что есть проблемы с кислородом. Несколько заводов остановились.

СНБО пока решает этот вопрос, потому что почему-то эти заводы на технический регламент остановились именно сейчас на пике волны эпидемии, но я слышал выступление министра здравоохранения. Уже договорились временно, пока заводы начнут работать на полную мощность, покупать некоторое количество кислорода в Польше.

В том, что такая ситуация, виноваты и власть, и люди. С одной стороны, есть много доказательств того, что люди, которые попадают в больницу (98 – 99%) невакцинированные.

Процент сейчас уменьшился. Уже 94 – 95%, но, как там говорят политтехнологи, 5% – это почти статистическая погрешность. Можем сказать, что практически все, кто попадает в тяжелом состоянии, а сегодня в легком состоянии в больницу никто не госпитализирует, – это люди, которые не вакцинировались.

Даже есть такое подозрение, исхожу из тех цифр, которые мне предоставило Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины, что среди тех 5%, которые вроде бы вакцинированы, многие просто купили этот сертификат.

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С другой стороны имеем историю, которая случилась в Моршине, где в качестве эксперимента вакцинировали 75% взрослого населения. У них пока лишь несколько больных коронавирусом и ни одного госпитализированного. Почему не убеждают людей такие факты?

Как говорил когда-то классик: "Каких еще доказательств вам не хватает?". По моему мнению, есть 3 составляющие.

Первая – не один год у людей недоверие к вакцинации.

– не один год у людей недоверие к вакцинации. Вторая , что вакцины от коронавируса были экспериментальные и действительно коммерческие войны шли между разнообразными производителями вакцин. Особенно северным соседом, который тоже вроде бы производит вакцину, но она так и не получила признания.

, что вакцины от коронавируса были экспериментальные и действительно коммерческие войны шли между разнообразными производителями вакцин. Особенно северным соседом, который тоже вроде бы производит вакцину, но она так и не получила признания. Третья составляющая касается лично Украины – у нас ежемесячно разоблачают по 50 – 60 тысяч ботов. Это живые люди, которые за какие-то деньги распространяют неправду о вакцинации.



Радуцкий: "Почти вдвое выросло количество людей, которые вакцинируются" / Фото "Слуги народа"

На одном из телеканалов известная юрист говорила, что заставлять вакцинироваться – это нарушение закона. Мой коллега сказал очень хорошую цитату. Эта идея мне очень нравится. "Скажите, пожалуйста, наш закон запрещает ездить за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Почему мы там не апеллируем к Конституции, что каждый человек имеет право на свободное передвижение. Почему мы запрещаем пьяным садиться за руль и не запрещаем посещать мероприятия человеку невакцинированному?".

Это такая игра и в целом ситуация очень некрасивая, хотя могу сказать, что за последнюю неделю почти вдвое выросло количество людей, которые вакцинируются. Однако это тоже такое наше украинское – как только петух клюнул, то мы побежали. Когда увидели, что 700 умерших. Катастрофа в том, что это не самая высокая цифра, к сожалению.

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Сегодня ситуация очень плохая. Почти 10 областей в красной зоне. На грани перехода к красной зоне еще несколько областей. Все спрашивают, будет ли локдаун.

Если все области перейдут в красную зону, то это и есть локдаун.

О российском влиянии

Как вы думаете, кто подогревает такие антивакцинаторские настроения? Кому это может быть выгодно? Это силы внутри Украины или из-за границы?

Это гибридная история. По моему мнению, это выгодно стране, которая против нас ведет войну, потому что опять же, по данным Службы безопасности Украины, эти ботофермы финансировали из России. Слабая армия и больная экономика выгодна тому, кто хочет тебя завоевать. Тут все понятно.

Я уже говорил, что есть коммерческие войны, потому что это очень большие деньги. Производители вакцин бьются за рынок. Для людей, которые не являются специалистами, если сказали, что тот плохой, то почему этот хороший, если это 2 одинаковых вакцины.



Украина на грани медицинского коллапса / Фото 24 канала

Например, если соревнуются Moderna и Phizer. Это 2 одинаковые мРНК-вакцины. Или, например, AstraZeneca и CoronaVac – китайский против английского. Это 2 одинаковые вакцины. Или "Спутник", который воюет против всех. Это уже коммерческая составляющая и даже не политическая.

Кроме того, есть антивакцинальная кампания, которая уже очень давно. Еще много людей волнуется, что вакцина новая и еще ее не испытали.

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В мире, за всю историю науки, есть лишь 2 изобретения, которые никто не превзошел. Это антибиотики и вакцина. Вакцина – это единственное, что может остановить пандемию в мире и эпидемию в отдельно взятой стране.

Многие во власти понимали уровень антивакцинаторских настроений в стране. Не считаете ли вы, что те вещи, которые сейчас заставили людей идти вакцинироваться, необходимо было ввести раньше?

У нас достаточное количество вакцин появилось летом. В мае был спад эпидемии и это было не очень логично такое внедрять, и ни одна страна этого не делала.

О невакцинированных врачах

Ситуацию осложняет то, что многие врачи отказываются вакцинироваться. Как можно вообще это объяснить?

Врачи живые люди. Они тоже попадают под влияние некоторых вещей. Есть среди врачей, среди экспертов люди, которые навязывают мнение, что вакцинация – это плохо. Я не буду называть фамилий.

Однако 75% врачей и 50 – 60% медицинских сестер вакцинированы. Все равно, в отличие от общего населения страны, это очень высокий процент. Врачи у нас понимают, что делают и для чего.



Радуцкий: "Должны выйти на 350 тысяч вакцинаций в сутки "/ Фото "Слуги народа"

Я надеюсь, что президент на последней СНБО поставил задачу министру здравоохранения, что должны выйти на 350 тысяч вакцинаций в сутки. Практически Минздрав уже имеет 300.

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Однако то, что происходит сегодня и та печальная статистика, я думаю, что еще больше будут вакцинироваться. Как бы власть не ругали за те ограничения, которые есть, но я считаю, что это правильные ограничения.

О вакцинации в Верховной Раде

Верховная Рада сама собой не является таким примером и стимулом. Будете ли вы что-то с этим делать?

У нас депутаты еще больше начинают манипулировать законом. Рассказывают о врачебной тайне. Поэтому у нас есть приблизительный подсчет. Это до 60% вакцинированных депутатов в зале Верховной Рады.

Я благодарен новому руководству Верховной рады, что у нас есть постановление. Хотя мы не успели за него проголосовать, потому что очень много было правок к закону о госбюджете. Глава ВР мне пообещал, что если не успеем в обычный пленарный день, то в следующий четверг (4 ноября – 24 канал) будет внеочередная сессия, где будет много законопроектов, касающихся системы здравоохранения, и постановление проголосуют.



В Раде вакцинированы почти 60% нардепов / Фото Getty Images

Это постановление запрещает заходить в Верховную Раду людям, которые не имеют COVID-сертификата. Нет разницы, это депутат, помощник или сотрудник секретариата, или охранник, или журналист. Все, кто хотят посещать здание Верховной Рады и не только под куполом, но и комитетские помещения, не смогут этого сделать без сертификата.

Постановление не только об этом. Уже со следующей пленарной недели в парламенте откроют пункт вакцинации. Это для всех, а не только для депутатов.

Фактически это будет принудительная вакцинация народных депутатов?

Мне так не нравится слово "принудительная". Лучше "обязательная", потому что если требуем от кого-либо в стране, например, учителей, обязательную вакцинацию, то депутаты не могут тоже под это не подлежать.

Там есть несколько таких упрямых антивакцинаторов.

К сожалению, не несколько.

Не будут ходить на работу?

Если не будут ходить, то их община имеет возможность отозвать мандат. Будут сдавать за свой счет каждые 3 дня ПЦР-тест. Все же кричат о свободе, есть свобода – сдавай тест или каждые 2 дня антиген-тест, но за деньги, потому что государство деньги налогоплательщиков потратило на закупку вакцин.

Государство делает вакцинацию бесплатно. Не хочешь бесплатно – можешь за свой счет делать тесты.

О медицинской реформе, наказании Надежды Савченко за поддельный сертификат вакцинации и громких увольнениях в Кабмине – читайте во второй части интервью с Михаилом Радуцким.