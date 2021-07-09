

Радуцкий: "Доверие к Минздраву растет"/ Фото 24 канала

Они говорят "Мы никуда не ходим, мы сидим дома ..."

Так, в том и разница, но имеем, что имеем. Сейчас, по статистике, если в конце прошлого (2020 – 24 канал) года в Украине готовых вакцинироваться было не более 43%, то сейчас мы видим больше 53%. Это очень хорошие цифры, но мне бы хотелось, чтобы было 60 – 70%, как во всех цивилизованных странах.

Растет доверие к действиям Минздрава. Пока нет дефицита, нет ажиотажа с вакцинами, и, я думаю, что этот процент будет увеличиваться.

Мы как раз говорили, Евросоюз нас упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Мы это обсудили и сошлись во мнении – как только ЕС начнет признавать (а эти переговоры уже на завершающей стадии) наш сертификаты вакцинации, то, я думаю, после полутора лет сидения на карантине желающих поехать путешествовать в Европу и по делам, и зная, что для этого нужно пройти вакцинацию – станет больше. Это одна из поощрительных мер, которые мы вместе обсуждали с коллегами из Европейского и Бельгийского парламентов.

К теме Желающих вакцинироваться станет больше, когда ЕС признает наши сертификаты, – Радуцкий

О поощрении к вакцинации

Бесплатный метод поощрения со стороны государства. В том смысле, что, если европейские страны разыгрывают что-то, дарят, выдают бесплатные сертификаты ...

Это не все европейские страны, это Соединенные Штаты Америки. Они не являются страной Европейского Союза, они сами по себе хорошая страна. У меня немного другое мнение относительно этого – государство потратило более 15 миллиардов на закупку вакцин, государство тратит ежедневно деньги на зарплату и на организацию вакцинации.

У человека остается только выбор: не дай Бог заболеть, попасть в реанимацию, подышать на аппарате ИВЛ или сделать прививку. Вы считаете, что еще нужны дополнительно какие-то деньги (поощрение – 24 канал)?

Я – нет, потому что вколола уже одну дозу вакцины ...

А я даже 2 дозы уже вколол. Вы знаете, когда говорят о вакцинации, мне кажется, что лучшее поощрения – это выбор между реанимационной кроватью и нормальной жизнью. Я, например, сегодня (8 июля – 24 канал) общался с одним врачом, у которого скорее всего был коронавирус, но он дважды вакцинирован вакциной CoronaVac.

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Очень интересно, она не считала, что заболела COVID-19, даже не делала ПЦР, 3 дня побыла дома и ее отпустило. А когда сделала (тест – 24 канал) именно на антитела, не на вакцинальные, а на то, болел человек или нет – они очень отличаются, потому что антитела после болезни – это N-белок надо определять, а после вакцины – S-белок, так называемый Spite белок – то у нее N-белок зашкаливал.

Это свидетельствует о том, что, даже провакцинировашись, можно заболеть, но в очень легкой форме, без осложнений. Поэтому, мне кажется, поощрение должно быть одно – нормальное отношение к своей жизни и жизни своих близких.

Вы говорите, что сейчас власть все делает для того, чтобы люди вакцинировались, просто не все граждане спешат это делать. Знаете ли вы, что во многих регионах Украины вакцинация просто провалена? Я вам могу сказать, как организована работа центров по вакцинации, например, в Киевской области. На сайте Минздрава написано, что в Киевской области работает 16 центров вакцинации, как оказалось, на сайте Киевской областной администрации – не 16, а 13 центров указано – уже на 3 меньше. В то время как выяснилось, из этих 13 – 6 не работают, а другие, которые остались, работают в субботу и воскресенье только по несколько часов. Так у нас проходит вакцинация. И именно поэтому у нас на данный момент вообще группа риска – старики старше 60 лет – 2 вакцины получили лишь 2% пожилых людей.

Вопрос очень интересный, я не спорю о том, как на местах действет местная администрация – мы все с вами голосовали и требовали децентрализации. Поэтому сегодня, когда я говорил, что власть сделала, я имел в виду центральную власть. Что до Киевской области, то действительно, такие сообщения поступали. Но по данным Департамента здравоохранения, в таких городах как Белая Церковь, Васильков мы не нашли подтверждения, что там плохо организована работа.

Дайте мне конкретные адреса, завтра вызовем госпожу Ефименко – это глава департамента здравоохранения Киевской области – и будем собираться по конкретному случаю.

Например, вакцинация одного из депутатов украинского парламента, который очень любит говорить, как все плохо, "зрада-зрадонька", "Спутника V" нет (я не буду называть фамилию, но он очень переживает из-за того, что у нас в Украине нет "Спутника V" российского), подошел в пятницу (2 июля – 24 канал) во время заседания Верховной Рады и говорит: "Я не хочу Pfizer, я хочу CoronaVac, потому что он больше всего похож на "Спутник V". Где он взял такие данные – это уже к нему вопрос.



Сравнение вакцин / / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Это еще одни мифы. О том, что формулу похитили еще на этапе разработки.

Да, "Спутник V" вообще в 2007 году была ветеринарной вакциной. Это, чтобы иметь полностью историческую справку. И что сделали? Я ему сказал – садишься машину, едешь в Киевский национальный центр на Левом берегу, там сегодня как раз CoronaVac-ом вакцинируют. Он не поверил, мы даже поспорили.

Так я вам скажу, поездка во время перерыва из Верховной Рады на машине до Центрального центра вакцинации и возвращение назад в зал Верховной Рады уважаемого господина депутата, борца за "Спутник V" – заняла 25 минут.

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Поэтому говорить, что вообще по стране – это не проблемы. Но есть некоторые города. Например, еще 2 недели назад было 6 областей в Украине, где местная власть не смогла открыть центр вакцинации, например, Кропивницкий и другие области. Сейчас ситуация изменилась. Мне кажется, только один регион остался, где еще не открыл вакцинации центр. Но там уже принимают административные решения к власти, которая подчинена не общинам, а центральной власти.

Это какой?

Это не моя зона ответственности. Пусть отвечают те, у кого такие полномочия. Но в целом ситуация в тех областях, где местные власти хотят помогать своим гражданам – все работает. Та же Одесса на прошлой неделе установила рекорд по вакцинации. Киев – 20 тысяч. Это очень нормальная цифра.

Кстати, Виктор Кириллович (Ляшко – 24 канал) сказал о том, если мы выйдем на 100 – 110 тысяч в сутки, то его обещание будет выполнено – 10 миллионов провакцинированных до конца лета. И я очень хочу, чтобы у него получилось.

Мне очень нравятся действия сегодняшнего Минздрава – что же касается вакцинации, то ситуацию исправили.

Вы просили назвать адреса, где в Киевской области не работают официально определенные центры вакцинации. Это Бровары – спортивный комплекс "Манеж" и МКЦ "Прометей"; город Славутич – БК "Энергия"; Борисполь – юношеская спортивная школа № 1; в Ирпене – спортзал школы 17; Белая Церковь – улица Героев Небесной сотни, 4б. Эти центры вакцинации не работают.

У меня маленький вопрос – в городе больше других центр вакцинации нет разве? Я знаю, что в Борисполе я лично видел работающий центр, но не по тому адресу, который вы назвали.

В городской больнице Борисполя центр работает, да.

Я же говорю, исходим из целесообразности. Если есть 20 желающих, то зачем держать одновременно открытыми 2 прививочных центра, если один не загружен. Мы же сейчас говорим о поездке с Оболони, например, на Борщаговку, если это большой город.

Если в тех маленьких городах, которые вы назвали, из двух открытых центров вакцинации один работает и нет очереди, то я считаю, что не рационально тратить бюджетные деньги, чтобы работало параллельно 2 центра и там не было людей. А зарплату надо платить, коммунальные услуги тоже надо платить, а это государственные деньги. Здесь противоречивое мнение. Если не работал бы ни один, была бы большая очередь, то я бы с вами согласился.



Существует много фейков касательно вакцинации, – Радуцкий / Фото 24 канала

Здесь мы подходи к другой очень важной проблеме, хорошо, что вы ее коснулись. Почему тогда так мало желающих вакцинироваться, почему у нас не организуют массовую информационную просветительскую кампанию о необходимости вакцинации? Почему тогда президент США Джо Байден записал видеообращение к нации, где призвал всех, кто еще не получил вакцину – непременно прививаться. Президент Владимир Зеленский очень любит записывать разные "видосики". Но видео о необходимости вакцинироваться, особенно людям старшего возраста, мы что-то не увидели.

Вы знаете, в чем нельзя обвинить сегодня президента Зеленского? Он не популяризирует это или кто-то его подчиненных не популяризирует. И личным примером раз в неделю, по понедельникам, президент Зеленский в прямом эфире проводит электронноею совещание, где четко рассказывает о необходимости вакцинации и о тех ситуациях, которые происходят в стране.

А что до, как вы говорите, "видосиков", – я никогда не считал видео президента, но их много. Не только президент, но и премьер-министр и даже спикер Верховной Рады призывают вакцинироваться. И это делают неоднократно.

Но пока есть другая проблема – очень много фейковых новостей (речь идет не о вашем почтенном канале), которые выходят на других каналах или социальных сетях, или на некоторых сайтах, которые чаще ретранслируют статьи от северного соседа. Но там очень много фейковой информации.

Кстати, мы с европейскими коллегами это обсуждали и у них такая же ситуация – очень много фейков. Они считают, что из-за этого люди не прививаются. Я знаю лично случаи, в том же Кропивницком, когда семейные врачи говорят не вакцинироваться, оно и так все пройдет. Я это знаю.

ВОЗ заявляет о том, что миллионы врачей сейчас вакцинированы. Не знаю, сколько невакцинированных врачей в Украине, но у нас такой этап, когда мы "верим на слово". Лично я не очень увидела, что медработники призвали или демонстрировали, что они вакцинируются. Мне не хватает социальной рекламы вакцинации.

Согласен с вами.

Есть про "Дию", про диджитализацию, все, что угодно. Что делает Центр противодействия дезинформации – это уже вопрос не к вам. Но почему эти фейки не развенчиваются? Лично я не могу объяснить своей маме, почему нужно вакцинироваться.

Здесь в чем я вас могу поддержать. На прошлом заседании комитета мы приняли решение с требованием от Министерства культуры Украины увеличить количество социальной рекламы относительно вакцинации. Эта просьба Центра общественного здоровья к Минздраву. Мы направили обращение в Кабинет Министров и лично к министру культуры господину Ткаченко (Александру – 24 канал).