Также в программе "Перекрестный допрос" заместитель председателя фракции "Слуга народа" прокомментировала необходимость реформирования судов, приватизацию гособъектов и антикоррупционную стратегию. По мнению Галины Янченко, для борьбы с коррупцией необходимо уменьшить роль государства в бизнесе.

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О деолигархизации

Президентский законопроект о деолигархизации прошел комитет, его поддержали.

Мы проголосовали его в первом чтении.

Верите, что законопроектом в будущем можно будет решать проблему с олигархами?

Этим одним законопроектом – нет, потому что это только начало. Это рамочный законопроект, который определяет, кого Украина имеет в виду под "олигархами", при каких условиях или какие критерии идентификации этого лица есть.

Далее, после этого рамочного законопроекта, должен быть подан и проголосован ряд других законопроектов. Один из этой серии мы тоже проголосовали сегодня (1 июля – 24 канал) в Верховной Раде. Это налоговый законопроект, который выравнивает налоги для бизнеса, который занимается добычей полезных ископаемых.

На сегодня, если задуматься, то не назовем ни одного олигарха, который бы не зарабатывал на недрах, полезных ископаемых. В частности, не манипулировал с объемом, ценами на перевозки Укрзализныцей и так далее.



Галина Янченко рассказала о деолигархизации / Фото 24 канала

Второй законопроект из этой серии будет поправлен к следующему чтению, чтобы повышение налогов не коснулось другого бизнеса и других секторов экономики, влияющих непосредственно на украинцев. Однако этот олигархический компонент должен обязательно остаться.

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Поделюсь инсайдом. Поскольку между 1 и 2 чтением должно пройти не менее 14 дней на подачу поправок, то рассматривают возможность, что работу Рады продлят. То есть, она пойдет на каникулы не 15 июля, как предусмотрено регламентом, а, возможно, чуть позже, чтобы успеть принять этот законопроект в целом до летних каникул. Надо показать в части работы с деолигархизацией завершенный компонент.

За этот законопроект о борьбе с олигархами радостно проголосовали 2 фракции: "За майбутнє" и "Довіра", которые контролирует олигарх Игорь Коломойский. Это не потому, что господин Коломойский не подпадает под определение олигарха? В частности, он не принимает активное участие в политической деятельности и напрямую открыто не финансирует политпартии.

Вы сейчас хотите, чтобы я ответила за депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра"?

Нет, почему Коломойский не подпадает под законопроект об олигархах? Не потому ли, что это немного смехотворная борьба с олигархами, которые перепишут свое имущество на подставных лиц, родственников, оффшорные компании. Поэтому, собственно, депутатские фракции, которые контролирует Коломойский, и не боятся принятия и сами участвуют в этой деолигархичной инициативе.

Встретимся с вами в этой студии через год и еще раз обсудим этот вопрос. Я помню, как в свое время некоторые граждане критиковали другие антикоррупционные законопроекты, направленные на уменьшение политической коррупции в Верховной Раде. В частности, мой законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Были даже такие активисты, которые кричали, что это не снятие депутатской неприкосновенности, а непонятно что.

Справка. 28 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности. Это позволило генпрокурору, в частности, начинать уголовное производство вероятным фигурантом которого является народный депутат.

Прошел год и мы видим, что Медведчуку вручили подозрение. Я более чем уверена, если бы мы в начале каденции не внесли бы изменения в Конституцию, если бы я не подготовила изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, то никакому Медведчуку или кому-то другому депутату никто не вручал бы подозрения, потому что это был бы цирк и балаган. Генпрокурор бы должен был вымаливать у депутатов, чтобы снять точечно депутатскую неприкосновенность с определенных лиц.

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На сегодня фактически может быть следствие и прослушивание телефонных разговоров. Ряд народных депутатов находятся под "прослушкой", в частности от НАБУ. Но сняли определенные ограничения, которые не позволяли правоохранительным органам расследовать коррупцию среди депутатов.



Коломойский не подпадает под определение олигарха / Фото "Новое время"

Я это веду к тому, что я понимаю ваш скепсис, что вы можете видеть риски. Но пока мы не примем этот законопроект и не увидим, как он работает, возможно, мы позже внесем некоторые изменения, чтобы он заработал. Собственно, многие законопроекты, которые рассматривает Верховная Рада – не новы, это внесение изменений. Мы корректируем некоторые нормы, чтобы законы работали на пользу государства и общества. Нужно время для того, чтобы посмотреть – что сработает, что нет, и что изменить.

Галина, давайте встретимся, как вы предложили, через год и этой студии. И если через год Медведчук будет сидеть "на нарах", тогда я вам пожму руку. Пока же он, несмотря на снятие депутатской неприкосновенности и полученного подозрения, прекрасно живет себе в собственном доме, проводит встречи и все у него в порядке. Если все же что-то изменится за год и Украина забудет о депутатах, нарушающих законы, и об олигархах – тогда я готов признать вашу правоту. Сегодня же, у меня более чем достаточно оснований для скепсиса. В то время как Коломойского, или его депутатов, не пугает этот законопроект.

Обратите внимание! Владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев постепенно передает канал Ахметову и Новинскому. По предварительной информации, соглашение уже состоялась. Олигарх Ахметов только усилит свое медиавлияние, что противоречит деолигархизации.

О антикоррупционной стратегии

На прошлой неделе мы с головой НАПК говорили о деолигархизации и законопроектах. Говорили много об антикорстратегии. Почему не проголосовать за нее, это комплексный документ, зато вводить по одному законопроекту для максимальной деолигархизации?

Я не уверена, что поняла ваш вопрос. Антикоррупционная стратегия – это совсем другая история.

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Он нам рассказывал, что это такой комплекс, который охватывает и борьбу с олигархами, и то, чтобы их не было в Украине как явления. Мы, к сожалению, ее не видели.

Она должна быть в открытом доступе, возможно, даже на сайте НАПК. Наш антикоррупционный комитет уже ее одобрил и рекомендовал рассмотреть Раде. Я думаю, когда дойдет очередь до нее, ее рассмотрят. Однако Антикоррупционная стратегия – это не совсем закон. Это визийный документ, опираясь только на мнение НАПК. То есть, далее, после ее принятия, стратегию надо выполнять пункт за пунктом. И чтобы ее реализовать, нужно будет принять не один десяток законопроектов.



Галина Янченко: "Стратегию надо выполнять по пунктам" / Фото 24 канала

Напомню, что согласно регламенту ВРУ, есть законопроекты, которые вносят изменения, например, в налоговый кодекс, должны приниматься отдельным законопроектом. То есть, если вы хотите изменить, чтобы в 10 различных сферах все стало прекрасно, в том числе налоги, то вы должны подать не менее 2 законопроектов. Если хотите внести изменения в Уголовный кодекс Украины, то это тоже отдельный законопроект. Поэтому на реализацию этой стратегии, после того, как ее примут, нужно будет тщательно выписывать законодательные нормы, вносить их на рассмотрение комитета, а дальше Верховной Рады.

Вы заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике.

Да.

О борьбе с коррупцией и приватизации

Скажите, пожалуйста, каков основной залог борьбы с коррупцией?

Я считаю, что меньше государства в жизни людей и бизнеса приведут к уменьшению коррупции.

Золотые слова, тем более, это обещание кандидата в президенты Зеленского, когда он участвовал в выборах. У нас, к сожалению, происходит наоборот. Там, где есть чиновник, там всегда есть коррупция. До сих пор не происходила полноценная масштабная приватизация. У нас до сих пор более 3000 госпредприятий непроданные.

Пример, в Киеве на Майдане независимости есть отель "Казацкий" – самое козырное место в Украине.

С убытками.

Работает с убытками. Кому он принадлежит?

Кому?

Министерству обороны Украины. Вместо того, чтобы заниматься войной с россиянами, оно имеет не только отель, но и кучу лесхозов, какие-то издательства, магазины, заведения питания. Но почему этот отель в центре Киева работает с убытками. Почему? Понятно – коррупция, воруют. Его надо продать, но министерство не хочет. И так же еще много госпредприятий стали кормушкой для олигархов, чиновников, политиков.

Я абсолютно здесь с вами согласна. Это такое у нас советское наследство осталось, когда там должна быть своя поликлиника, больница, гостиницы, свои детские лагеря даже, столовые, у некоторых есть свои хозяйства, выращивающие какие-то овощи и продовольственные товары. То есть, это такие государства в государстве. Постепенно нужно переходить к другой модели, поскольку мы движемся к рыночным отношениям. То есть, большего количества частной собственности.

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Если говорить о приватизации, то процесс сдвинулся. Возможно, он идет не теми безумными темпами, но это может не так плохо. У людей увеличивается доверие.

Впрочем рядом с отелем "Казацкий", который расположен на Майдане Независимости, есть другой отель – "Днепр" на Европейской площади, который был продан за более 1 миллиарда гривен. Я думаю, что это прекрасный пример приватизации. Нужно и дальше двигаться в этом направлении.



Минобороны имеет отель на Майдане / Фото House24

Я думаю, что, как минимум, непрофильные активы, которые не нужны министерствам, которые не нужны государственным предприятиям для того, чтобы выполнять свои прямые функции, из этих активов нужно прежде всего начинать. Их нужно продавать. Они должны быть в частной собственности. Частный собственник должен эффективно ими управлять.

Вы говорите как кандидат в народные депутаты, а в это время депутатом являетесь почти 2 года. Почему это до сих пор не делают?

А почему не делают? Мы же только с вами обсудили...

Только одна гостиница "Днепр".

Не только одна гостинница "Днепр". Можно взять статистику Фонда государственного имущества. Я просто не знала, что это будет предметом сегодняшнего разговора, поэтому не взяла с собой эту подборку. Но Фонд государственного имущества Украины делает мощную работу с, во-первых, обновлением перечня – что должно быть приватизировано. Во-вторых, есть 2 группы имущества. Малая приватизация.

Вы просто не представляете, что в той малой приватизации происходит, какие там активы. Там какие-то недостроенные гаражи, старые подвалы, часть здания на первом этаже – ряд непрофильных, не нужные государству активы, которые необходимо передавать в частные руки.



Янченко объяснила, почему большую приватизацию отложили / Фото 24 канала

По малой приватизации – все очень активно происходит. По большой приватизации – были определенные моменты, были дискуссии (я даже не побоюсь этого слова), которые заключались в том, что позиция ФГИУ была такой, что большие приватизации должны иметь возможность взять в том числе иностранцев, чтобы была большая конкуренция, чтобы по большей цене потенциально продать активы.

Но из-за коронавируса и ограничений в передвижении граждан между странами большую приватизацию немного отложили. Почему? Здесь есть определенная логика, согласитесь. Если человек находится, например, в Германии, Индии, США и он в глаза не видел той гостиницы или предприятия, он просто побоится его купить.

Опять коронавирус помешал.

Я думаю, что я достаточно объективна. Если есть проблемы, то я готова их признавать. Там были дискуссии. Впрочем я хочу сказать, что в большой приватизации сейчас происходят определенные сдвиги. Думаю, что приватизация будет происходить более быстрыми темпами, чем она происходила раньше.



Янченко: "Если есть проблемы, то я готова их признавать" / Фото 24 канала

Об ОАСК

Если мы получили инсайд о том, что нардепы еще могут задержаться на неделю, чтобы принять законопроект о деолигархизации, то получим ли мы еще один инсайд? Еще проголосуют за это время за ликвидацию ОАСК? Дали ему уже второй шанс, или оставили в покое?

Это наверное самый скандальный суд, что есть в Украине. Я думаю, что все хозяйственные (суды – 24 канал) могут дать ему фору. По суду – на самом деле мы ждем активной позиции и активных действий от президента. Я напомню, что это именно ответственность и полномочия президента – образовывать или ликвидировать определенные суды.

Но, как мне известно, вообще у Владимира Зеленского есть понимание и позиция того, что с ОАСК нужно что-то делать. Ликвидация, переорганизация, "выжить все дотла" и построить что-то новое на месте. Это вопрос, но я думаю, что какие-то действия надо сделать и я надеюсь, что их сделают.

То есть все зависит от президента сейчас?

Это его полномочия.

Обратите внимание! Президент отмечал, что законопроект о ликвидации ОАСК должен рассмотреть парламент как неотложный. Один из законопроектов по ликвидации лежит в Комитете по вопросам правовой политики, который возглавляет Андрей Костин.

Ваш коллега Андрей Костин 6 заседаний подряд на комитет не выносит законопроект о ликвидации ОАСК. Почему? Сколько еще тянуть?

Я готова отвечать за свои действия. Я не готова отвечать за своих коллег. Я не знаю. Инсайдов с правового комитета, к сожалению, я не имею.

Возможно, это потому, что несмотря на то, что ОАСК стал синонимом продажного, скандального правосудия, все же он до сих пор остается очень удобным, в частности для Офиса Президента и для правительства. Например, НАПК вынесло предписание о том, что назначение Юрия Витренко незаконно в должности председателя правления "Нафтогаза". Раз – и ОАСК отменил это предписание НАПК. Так удобно – назначать людей, подтверждать через решение этого продажного суда.

На самом деле он не является удобным. Любая коррупция в судах является вредной для нашей страны прежде всего. Поэтому если вернуться к моей теме, и к тому, что я делаю в ВР, к защите прав инвесторов, к улучшению инвестиционного климата, то сегодня, когда мы встречаемся с посольствами, с крупными инвесторами, с компаниями, которые только думают об инвестиции в Украину, они имеют топ-3 вопроса.

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Обязательно в тройку входит вопрос прозрачности судебной системы, возможности защитить свои права, восстановить свои права в судах. Поэтому в этой истории мы все единомышленники. С судами нужно что-то делать. Там необходимо наводить порядок. И Окружной админсуд является, конечно, в первом ряду.

Интервью с Галиной Янченко: смотрите видео 24 канала