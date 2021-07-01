Соответствующий законопроект нужно было принять еще несколько лет назад. Об этом в программе "Перекрестный допрос" отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
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Янченко: Еще одна победа
"С этим законопроектом тянули очень долго. Потому что он был актуален еще в 2014 – 2015 годах, но точно не в 2021 году", – отметила Янченко.
Слава Богу, еще одна победа, которой можем порадоваться,
– отметила нардепка.
Она отметила, что этим законопроектом лично занимался глава оборонного комитета Александр Завитневич. "У него даже были жаркие дискуссии относительно ускорения подготовки этого законопроекта с коллегами исполнительной вертикали", – добавила Янченко.
Что известно о законопроекте "Об основах национального сопротивления"?Согласно документу, в пределах территориальной обороны можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Создание теробороны и увеличение численности ВСУ: коротко
- Верховная Рада 29 июня приняла в первом чтении законопроекты, необходимые для создания территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
- В частности говорится о законопроектах "Об основах национального сопротивления" и "Об увеличении численности ВСУ".
- В мае 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №5558 в парламент.