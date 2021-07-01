Відповідний законопроєкт потрібно було ухвалити ще декілька років тому. Про це в програмі "Перехресний допит" відзначила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

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Янченко: Ще одна перемога

"З цим законопроєктом тягнули дуже довго. Тому що він був на часі ще у 2014 – 2015 роках, але точно не у 2021 році", – відзначила Янченко.

Слава Богу, ще одна перемога, якій можемо порадіти,

– наголосила нардепка.

Вона відзначила, що цим законопроєктом особисто опікувався голова оборонного комітету Олександр Завітневич. "В нього навіть були палкі дискусії щодо пришвидшення підготовки цього законопроєкту з колегами виконавчої вертикалі", – додала Янченко.

Що відомо про законопроєкт "Про основи національного спротиву"? Згідно з документом, в межах територіальної оборони можна створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Створення тероборони і збільшення чисельності ЗСУ: коротко