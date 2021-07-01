Відповідний законопроєкт потрібно було ухвалити ще декілька років тому. Про це в програмі "Перехресний допит" відзначила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.
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Янченко: Ще одна перемога
"З цим законопроєктом тягнули дуже довго. Тому що він був на часі ще у 2014 – 2015 роках, але точно не у 2021 році", – відзначила Янченко.
Слава Богу, ще одна перемога, якій можемо порадіти,
– наголосила нардепка.
Вона відзначила, що цим законопроєктом особисто опікувався голова оборонного комітету Олександр Завітневич. "В нього навіть були палкі дискусії щодо пришвидшення підготовки цього законопроєкту з колегами виконавчої вертикалі", – додала Янченко.
Що відомо про законопроєкт "Про основи національного спротиву"?Згідно з документом, в межах територіальної оборони можна створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.
Створення тероборони і збільшення чисельності ЗСУ: коротко
- Верховна Рада 29 червня ухвалила в першому читанні законопроєкти, які потрібні для створення територіальної оборони Збройних сил України.
- Зокрема мовиться про законопроєкти "Про основи національного спротиву" та "Про збільшення чисельності ЗСУ".
- У травні 2021 року Президент України Володимир Зеленський законопроєкт №5558 до парламенту.