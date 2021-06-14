Про це на засіданні погоджувальної ради заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Зустріч провели у понеділок, 14 червня.

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За його словами, на позачергових засіданнях мають розглянути законопроєкт №5599 про деолігархізацію. Крім того, депутати проголосують низку екологічних питань.

Враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо будуть і деякі позачергові засідання. Тому я теж просив би комітети підготуватися до них,

– зазначив Стефанчук.

Законопроєкти щодо національної безпеки

Він наголосив, що на додаткових засіданнях мають розглянути декілька законопроєктів щодо національної безпеки:

№5557 – проєкт закону про основи національного спротиву;

№ 5558 – проєкт щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.

Дмитро Разумков також розповідав про можливість проведення позачергових засідань. Депутати Верховної Ради працюватимуть до середини липня, а після цього підуть на канікули до вересня.