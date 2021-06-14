Об этом на заседании согласительного совета заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Встречу провели в понедельник, 14 июня.

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О чем будут говорить в Верховной Раде

По его словам, на внеочередных заседаниях должны рассмотреть законопроект №5599 о деолигархизации. Кроме того, депутаты проголосуют за ряд экологических вопросов.

Учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут и некоторые внеочередные заседания. Поэтому я тоже просил бы комитеты подготовиться к ним,

– отметил Стефанчук.

Законопроекты по национальной безопасности

Он отметил, что на дополнительных заседаниях должны рассмотреть несколько законопроектов по национальной безопасности:

№5557 – проект закона об основах национального сопротивления;

№ 5558 – проект по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.

Дмитрий Разумков также рассказывал о возможности проведения внеочередных заседаний. Депутаты Верховной Рады будут работать до середины июля, а затем уйдут на каникулы до сентября.