Про це повідомив радник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Денис Поданчук. Він зауважив, що досвідом ділилися експерти з Естонії, Литви, Латвії, Польщі та інших країн.

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"Було опрацьовано безліч нормативно-правових документів та враховано цей досвід. Не лише про тероборону, а й про рух опору, про який мало говорять в Україні", – сказав Поданчук.

Він зауважив, що закордонною практикою ділилися експерти, які десятками років допомагають організовувати рухи національного спротиву. Спеціальні курси вже проводили в Силах спеціальних операцій.

Довідка. Профільний комітет рекомендував до ухвалення в першому читанні проєкт закону про територіальну оборону.

Поданчук: У нас унікальний досвід

За словами радника, досвід іноземних держав адаптовували до українських реалій, адже його неможливо перейняти без жодних змін.

Зараз експерти дивляться на ті рішення, які вироблені у нас, і кажуть, що ми – молодці. Вони й самі переймають цей досвід, бо в нас він унікальний,

– зазначив Поданчук.

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