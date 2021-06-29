Про це повідомив радник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Денис Поданчук. Він зауважив, що досвідом ділилися експерти з Естонії, Литви, Латвії, Польщі та інших країн.
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"Було опрацьовано безліч нормативно-правових документів та враховано цей досвід. Не лише про тероборону, а й про рух опору, про який мало говорять в Україні", – сказав Поданчук.
Він зауважив, що закордонною практикою ділилися експерти, які десятками років допомагають організовувати рухи національного спротиву. Спеціальні курси вже проводили в Силах спеціальних операцій.
Поданчук: У нас унікальний досвід
За словами радника, досвід іноземних держав адаптовували до українських реалій, адже його неможливо перейняти без жодних змін.
Зараз експерти дивляться на ті рішення, які вироблені у нас, і кажуть, що ми – молодці. Вони й самі переймають цей досвід, бо в нас він унікальний,
– зазначив Поданчук.
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Коротко про рух опору та тероборону
- Національний рух спротиву охоплює територіальну оборону, рух опору та підготовку населення до національного спротиву.
- Рух опору діятиме лише на тимчасово окупованих територіях, проте не всі будуть брати у ньому участь.
- Військові навчання будуть обов'язковими: початкові (у закладах середньої освіти), базові та загальновійськові.