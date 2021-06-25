Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона пояснила, що цей законопроєкт формує додаткові можливості для опору народу і тих людей, які хочуть протистояти загарбнику.

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"Це не буде цивільний орган, це буде у структурі Збройних сил України. Я особисто підтримую цей формат, адже ми країна, у якій війна. Це гаряча фаза, ми у гібридній війні", – заявила Кравчук.

За її словами, вже приблизно 500 людей виявили бажання і проходять посилені курси.

Дискусія щодо зберігання зброї

Однак при розробці законопроєкту було не все так просто. Виникла велика дискусія щодо того, чи дозволяти зберігати зброю вдома.

Президент вибрав формулу, щоб зброю члени національного спротиву не зберігали вдома, а мали окреме місце під контролем ЗСУ. Це будуть окремі склади з посиленою охороною,

– зауважила нардепка.

Вона наголосила, що мовиться саме про бойову зброю, а не мисливську.

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