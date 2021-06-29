Об этом сообщил советник командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Денис Поданчук. Он отметил, что опытом делились эксперты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран.
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"Было обработано множество нормативно-правовых документов и учтен этот опыт. Не только о теробороне, но и о движении сопротивления, о котором мало говорят в Украине", – сказал Поданчук.
Он отметил, что зарубежной практикой делились эксперты, которые десятками лет помогают организовывать движения национального сопротивления. Специальные курсы уже проводили в Силах специальных операций.
Поданчук: У нас уникальный опыт
По словам советника, опыт иностранных государств адаптировали к украинским реалиям, ведь его невозможно перенять без всяких изменений.
Сейчас эксперты смотрят на те решения, которые выработаны у нас, и говорят, что мы – молодцы. Они и сами перенимают этот опыт, потому что у нас он уникальный,
– отметил Поданчук.
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Коротко о движении сопротивления и теробороне
- Национальное движение сопротивления охватывает территориальную оборону, движение сопротивления и подготовку населения к национальному сопротивлению.
- Движение сопротивления будет действовать только на временно оккупированных территориях, однако не все будут принимать в нем участие.
- Военные учения будут обязательными: начальные (в учреждениях среднего образования), базовые и общевойсковые.