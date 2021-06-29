Об этом сообщил советник командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Денис Поданчук. Он отметил, что опытом делились эксперты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран.

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"Было обработано множество нормативно-правовых документов и учтен этот опыт. Не только о теробороне, но и о движении сопротивления, о котором мало говорят в Украине", – сказал Поданчук.

Он отметил, что зарубежной практикой делились эксперты, которые десятками лет помогают организовывать движения национального сопротивления. Специальные курсы уже проводили в Силах специальных операций.

Справка. Профильный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении проект закона о территориальной обороне.

Поданчук: У нас уникальный опыт

По словам советника, опыт иностранных государств адаптировали к украинским реалиям, ведь его невозможно перенять без всяких изменений.

Сейчас эксперты смотрят на те решения, которые выработаны у нас, и говорят, что мы – молодцы. Они и сами перенимают этот опыт, потому что у нас он уникальный,

– отметил Поданчук.

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