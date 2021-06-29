Поддержали документ 320 парламентариев. Соответствующий закон рекомендовал одобрить парламенту комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

К теме Численность ВСУ могут увеличить до 261 тысячи военных

Как вырастет количество ВСУ

Ряды Вооруженных сил Украины, согласно закону, вырастут до 261 тысячи человек. Из них военнослужащими являются 215 тысяч.

В пояснительной записке к документу говорится, что реализация этого законопроекта требует дополнительных расходов из госбюджета.

По словам министра обороны Андрея Тарана, принятие законопроекта №5558 создает и обеспечивает функционирование отдельного рода сил территориальной обороны, а также развития спецопераций движения сопротивления. Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года.

Увеличение количества лиц в ВСУ: что известно

  • В конце мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес соответствующий закон в парламент.
  • Документ связан с проектом №5557 "Об основах национального сопротивления".
  • Согласно документу, предусмотрено создание территориальной обороны Украины. Как отметил глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.
  • Для этого в 2022 году нужно почти 2,5 миллиарда гривен, а следующие 2 года – еще по 718 миллионов гривен.