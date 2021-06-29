Поддержали документ 320 парламентариев. Соответствующий закон рекомендовал одобрить парламенту комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Как вырастет количество ВСУ
Ряды Вооруженных сил Украины, согласно закону, вырастут до 261 тысячи человек. Из них военнослужащими являются 215 тысяч.
В пояснительной записке к документу говорится, что реализация этого законопроекта требует дополнительных расходов из госбюджета.
По словам министра обороны Андрея Тарана, принятие законопроекта №5558 создает и обеспечивает функционирование отдельного рода сил территориальной обороны, а также развития спецопераций движения сопротивления. Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года.
Увеличение количества лиц в ВСУ: что известно
- В конце мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес соответствующий закон в парламент.
- Документ связан с проектом №5557 "Об основах национального сопротивления".
- Согласно документу, предусмотрено создание территориальной обороны Украины. Как отметил глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.
- Для этого в 2022 году нужно почти 2,5 миллиарда гривен, а следующие 2 года – еще по 718 миллионов гривен.