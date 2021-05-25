Инициатором соответствующего законопроекта является президент Владимир Зеленский. Он внес его в Верховную Раду как неотложный.

К теме Зеленский хочет увеличить численность ВСУ и принять основы национального сопротивления

Что предусматривает законопроект №5558

Проект президентского закона предлагает увеличить численность ВСУ до 261 тысячи человек, из них 215 тысяч должны быть военнослужащими.

Целями и задачами законопроекта является увеличение численности Вооруженных сил с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил – сил территориальной обороны ВСУ, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления,

– говорится в сообщении.

В объяснительной записке к документу указано, что реализация этого законопроекта требует дополнительных расходов из госбюджета.

Справка. По данным Ukrainian Military Pages, по состоянию на февраль 2021 года численность Вооруженных сил Украины составляет 246 445 человек, из них – 195 626 военнослужащих. Срочников на службе в армии – 20 647.

Детали документа о национальном сопротивление

Законопроект №5557 определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения. Кроме того, он устанавливает задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления.