Инициатором соответствующего законопроекта является президент Владимир Зеленский. Он внес его в Верховную Раду как неотложный.
К теме Зеленский хочет увеличить численность ВСУ и принять основы национального сопротивления
Что предусматривает законопроект №5558
Проект президентского закона предлагает увеличить численность ВСУ до 261 тысячи человек, из них 215 тысяч должны быть военнослужащими.
Целями и задачами законопроекта является увеличение численности Вооруженных сил с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил – сил территориальной обороны ВСУ, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления,
– говорится в сообщении.
В объяснительной записке к документу указано, что реализация этого законопроекта требует дополнительных расходов из госбюджета.
Детали документа о национальном сопротивление
Законопроект №5557 определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения. Кроме того, он устанавливает задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления.