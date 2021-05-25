Ініціатором відповідного законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він вніс його у Верховну Раду як невідкладний.

До теми Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ й ухвалити основи національного спротиву

Що передбачає законопроєкт №5558

Проєкт президентського закону пропонує збільшити чисельність ЗСУ до 261 тисячі осіб, з них 215 тисяч мають бути військовослужбовцями.

Цілями та завданнями законопроєкту є збільшення чисельності Збройних сил з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони ЗСУ, а також розвитку Сил спеціальних операцій в інтересах формування руху опору,

– мовиться у повідомленні.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що реалізація цього законопроєкту потребує додаткових видатків з Держбюджету.

Довідка. За даними Ukrainian Military Pages, станом на лютий 2021 року у Збройних силах України є 246 445 людей, з них – 195 626 військовослужбовців. Строковиків на службі в армії є 20 647.

Деталі документу про національний спротив

Законопроєкт №5557 визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення. Крім того, він встановлює завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань підготовки і ведення національного спротиву.