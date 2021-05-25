Соответствующие документы глава государства внес в Раду как неотложные. Говорится о законопроектах №5557 и №5558.

Ранее Зеленский подписал ключевой закон земельной реформы

Они появились на сайте парламента 25 мая. Впрочем, их текста или соответствующих сопроводительных документов пока еще нет.

Увеличить численность ВСУ президент предлагает именно в связи с принятием закона об основах национального сопротивления.

Главный комитет, который будет рассматривать обе инициативы Зеленского, – по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Обратите внимание! Неотложные законопроекты после предварительного рассмотрения или доработки включают в повестку дня ближайшего заседания Рады. Их рассматривают вне очереди.

Численность ВСУ: что известно

По данным Ukrainian Military Pages, по состоянию на февраль 2021 года в Вооруженных силах Украины есть 246 445 человек, из них – 195 626 военнослужащих.

Срочников в украинской армии – 20 647. При этом, 40 114 бойцов участвуют в операции объединенных сил на Донбассе. Еще 359 – служат за границей.