Президент высказался о земельной реформе на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля". Именно там 24 мая он публично и подписал документ.

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По словам Зеленского, этот закон коренным образом меняет землеустройство Украины. Мол, его даже называют "земельной конституцией".

Глава государства отметил, что закон также отнимает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую тот никогда даже в своей жизни не видел.

Он окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. А также четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы,

– подчеркнул он.

"И закон, который я с большой радостью именно здесь и именно сейчас хочу подписать", – подчеркнул Зеленский и, поставив свою подпись на документе, продемонстрировал его.

Он поздравил всех с этим событием и отметил, что позади уже немалый путь. В то же время впереди – осталось еще больше важной работы.

Законопроект № 2194 имеет целью, в частности:

передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

установление на законодательном уровне четкого механизма порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в частности объединенных;

получение органами местного самоуправления полномочий по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;

обеспечение ухода от "бумажной" технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала