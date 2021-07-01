Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко в интервью программы "Перекрестный допрос". Она напомнила, что является ответственностью и полномочиями президента – образовывать или ликвидировать определенные суды.
Внимание Большого желания нет, – менеджер DEJURE предположил, ликвидируют ли ОАСК
Все зависит от президента
Насколько ей известно, в принципе, у Владимира Зеленского есть понимание и позиция того, что с ОАСК нужно что-то делать – "ликвидировать, переорганизовывать, сжечь все дотла и построить что-то новое".
На самом деле мы ждем активной позиции и активных действий со стороны президента,
– отметила депутат.
"Этот вопрос есть. Однозначно, какие-то действия должны быть предприняты, и я надеюсь, что так и будет", – отметила Янченко.
И заметила, что этот скандальный суд ни в коем случае нельзя называть "удобным", поскольку от него очень много вреда.
Ликвидация ОАСК: что нужно знать
- 13 апреля в Верховную Раду поступил законопроект о ликвидации ОАСК. Соответствующую инициативу поддержал Дмитрий Разумков.
- В то же время судьи ОАСК выразили протест против решения – написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.
- Комитет Рады 19 мая поддержал законопроекты о ликвидации Окружного админсуда Киева.