Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко в интервью программы "Перекрестный допрос". Она напомнила, что является ответственностью и полномочиями президента – образовывать или ликвидировать определенные суды.

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Все зависит от президента

Насколько ей известно, в принципе, у Владимира Зеленского есть понимание и позиция того, что с ОАСК нужно что-то делать – "ликвидировать, переорганизовывать, сжечь все дотла и построить что-то новое".

На самом деле мы ждем активной позиции и активных действий со стороны президента,

– отметила депутат.

"Этот вопрос есть. Однозначно, какие-то действия должны быть предприняты, и я надеюсь, что так и будет", – отметила Янченко.

И заметила, что этот скандальный суд ни в коем случае нельзя называть "удобным", поскольку от него очень много вреда.

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