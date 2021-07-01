Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Вона нагадала, що є відповідальністю й повноваженнями президента – утворювати або ліквідовувати певні суди.
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Усе залежить від президента
Наскільки їй відомо, у принципі, у Володимира Зеленського є розуміння й позиція того, що з ОАСК потрібно щось робити – "ліквідовувати, переорганізовувати, спалити все до тла й побудувати щось нове".
Насправді ми чекаємо активної позиції й активних дій із боку президента,
– наголосила депутатка.
"Це питання є. Однозначно, якісь дії повинні бути зроблені і я сподіваюсь, що так і буде", – зазначила Янченко.
І зауважила, що цей скандальний суд у жодному разі не можна називати "зручним", оскільки від нього дуже багато шкоди.
Ліквідації ОАСК: що треба знати
- 13 квітня до Верховної Ради надійшов законопроєкт щодо ліквідації ОАСК. Відповідну ініціативу підтримав Дмитро Разумков.
- Водночас судді ОАСК висловили протест проти рішення – написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
- Комітет Ради 19 травня підтримав законопроєкти про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.