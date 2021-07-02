Також у програмі "Перехресний допит" заступниця голови фракції "Слуга народу" прокоментувала необхідність реформування судів, приватизацію держоб'єктів та Антикорупційну стратегію. На думку Галини Янченко, для боротьби з корупцією необхідно зменшити роль держави в бізнесі.

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Про деолігархізацію

Президентський законопроєкт про деолігархізацію пройшов комітет, його підтримали.

Ми проголосували його в першому читанні.

Вірите, що законопроєктом у майбутньому можна буде розв'язувати проблему з олігархами?

Цим одним законопроєктом – ні, тому що це лише початок. Це рамковий законопроєкт, який визначає, кого Україна має на увазі під "олігархами", за яких умов або які критерії ідентифікації цієї особи існують.

Далі, після цього рамкового законопроєкту, має бути подана й проголосована низка інших законопроєктів. Один із цієї серії ми теж проголосували сьогодні (1 липня – 24 канал) у Верховній Раді. Це податковий законопроєкт, який вирівнює податки для бізнесу, який займається видобутком корисних копалин.

На сьогодні, якщо задуматися, то не назвемо жодного олігарха, який би не заробляв на надрах, корисних копалинах. Зокрема, не маніпулював з обсягом, цінами на перевезення Укрзалізницею і так далі.



Галина Янченко розповіла про деолігархізацію / Фото 24 каналу

Другий законопроєкт з цієї серії буде поправлений до наступного читання, щоб підвищення податків не торкнулося іншого бізнесу та інших секторів економіки, які впливають безпосередньо на українців. Однак цей олігархічний компонент має обов'язково залишитися.

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Поділюся інсайдом. Оскільки між 1 і 2 читанням має пройти щонайменше 14 днів на подачу правок, то розглядають можливість, що роботу Ради продовжать. Тобто, вона піде на канікули не 15 липня, як передбачено регламентом, а, можливо, трішки пізніше, щоб встигнути ухвалити цей законопроєкт в цілому до літніх канікул. Треба показати в частині роботи з деолігархізацією завершений компонент.

За цей законопроєкт про боротьбу з олігархами радісно проголосували 2 фракції: "За майбутнє" і "Довіра", які контролює олігарх Ігор Коломойський. Це не тому, що пан Коломойський не потрапляє під визначення олігарха? Зокрема, він не бере активну участь у політичній діяльності і напряму відкрито не фінансує політпартії.

Ви зараз хочете, щоб я відповіла за депутатські групи "За майбутнє" і "Довіру"?

Ні, чому Коломойський не підпадає під законопроєкт про олігархів? Чи не тому, що це трохи сміховинна боротьба з олігархами, які перепишуть своє майно на підставних осіб, родичів, офшорні компанії. Тому, власне, депутатські фракції, які контролює Коломойський, і не бояться ухвалення та самі беруть участь у цій деолігархічній ініціативі.

Зустріньмося з вами у цій студії через рік і ще раз обговорімо це питання. Я пам'ятаю, як свого часу деякі громадяни критикували інші антикорупційні законопроєкти, направлені на зменшення політичної корупції у Верховній Раді. Зокрема, мій законопроєкт про знаття депутатської недоторканності. Були навіть такі активісти, які кричали, що це не зняття депутатської недоторканності, а незрозуміло що.

Довідка. 28 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про зняття депутатської недоторканності. Це дозволило генпрокурору, зокрема, розпочинати кримінальне провадження ймовірним фігурантом є народний депутат.

Минув рік і ми бачимо, що Медведчуку, вручили підозру. Я більш ніж переконана, якби ми на початку каденції не внесли б зміни у Конституцію, якби я не підготувала зміни у Кримінально-процесуальний кодекс, то ніякому Медведчуку чи комусь іншому депутату ніхто не вручав би підозри, бо це був би цирк та балаган. Генпрокурор би мусив вимолювати у депутатів, щоб зняти точково депутатську недоторканність з певних осіб.

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Станом на сьогодні, фактично, може бути слідство і прослуховування телефонних розмов. Низка народних депутатів перебувають під "прослушкою", зокрема від НАБУ. Але зняли певні обмеження, які не дозволяли правоохоронним органам розслідувати корупцію серед депутатів.



Коломойський не потрапляє під визначення олігарха / Фото "Новое время"

Я це веду до того, що я розумію ваш скепсис, що ви можете бачити ризики. Але поки ми не приймемо цей законопроєкт і не побачимо, як він працює, можливо, ми пізніше внесемо певні зміни, щоб він запрацював. Власне, багато законопроєктів, які розглядає Верховна Рада – не нові, це внесення змін. Ми коригуємо деякі норми, щоб закони працювали на користь держави та суспільства. Треба час, для того, щоб подивитись – що спрацює, що ні, і що змінити.

Галино, давайте зустрінемося, як ви запропонували, через рік і цій студії. І якщо через рік Медведчук сидітиме "на нарах", тоді я вам потисну руку. Поки ж він, попри зняття депутатської недоторканності і отриманої підозри, прекрасно живе собі у власному будинку, проводить зустрічі і все у нього гаразд. Якщо все ж таки, щось зміниться за рік і Україна забуде про депутатів, які порушують закони, і про олігархів – тоді я готовий визнати вашу правоту. Сьогодні ж, у мене більш ніж достатньо підстав для скепсису. У той час, як Коломойського, або його депутатів, не лякає цей законопроєкт.

Зверніть увагу! Власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв поступово передає канал до Ахметова та Новинського. За попередньою інформацією, угода вже відбулась. Олігарх Ахметов лише посилить свій медіавплив, що суперечить деолігархізації.

Про Антикорупційну стратегію

Минулого тижня ми з головою НАЗК говорили про деолігархізацію та законопроєкти. Говорили багато про антикорстратегію. Чому не проголосувати за неї, цей комплексний документ, натомість вводити по одному законопроєкту для максимальної деолігархізації?

Я не впевнена, що зрозуміла ваше питання. Антикорупційна стратегія – це зовсім інша історія.

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Він нам розповідав, що це такий комплекс, який охоплює і боротьбу з олігархами, і те, щоб їх не було в Україні як явища. Ми, на жаль, її не бачили.

Вона має бути у відкритому доступі, можливо, навіть на сайті НАЗК. Наш антикорупційний комітет уже її схвалив і рекомендував розглянути Раді. Я думаю, коли дійде черга до нього, його розглянуть. Однак Антикорупційна стратегія – це не зовсім закон. Це візійний документ, спираючись тільки на думку НАЗК. Тобто, далі, після її прийняття, стратегію треба виконувати пункт за пунктом. І щоб її реалізувати, потрібно буде прийняти не один десяток законопроєктів.



Галина Янченко: "Стратегію треба виконувати пункт за пунктом" / Фото 24 каналу

Нагадаю, що згідно з регламентом ВРУ, є законопроєкти, які вносять зміни, наприклад, в податковий кодекс, мають прийматися окремим законопроєктом. Тобто, якщо ви хочете змінити, щоб у 10 різних сферах все стало прекрасно, зокрема і податки, то ви повинні подати щонайменше 2 законопроєкти. Якщо хочете внести зміни у Кримінальний кодекс України, то це теж окремий законопроєкт. Тому на реалізацію цієї стратегії, після того, як її приймуть, потрібно буде скрупульозно виписувати законодавчі норми, вносити її на розгляд комітету, а далі Верховній Раді.

Ви заступниця голови парламентського комітету з антикорупційної політики.

Так.

Про боротьбу з корупцією та приватизацію

Скажіть, будь ласка, яка основна запорука боротьби з корупцією?

Я вважаю, що менше держави в житті людей і бізнесу призведуть до зменшення корупції.

Золоті слова, тим паче, це обіцянка кандидата в президенти Зеленського, коли він брав участь у виборах. У нас, на жаль, відбувається навпаки. Там, де є чиновник, там завжди є корупція. Досі не відбувалась повноцінна масштабна приватизація. У нас досі понад 3 тисячі держпідприємств непродані.

Приклад, в Києві на Майдані незалежності є готель "Козацький" – найкозирніше місце в Україні.

Зі збитками.

Працює зі збитками. Кому він належить?

Кому?

Міністерству оборони України. Замість того, щоб опікуватися війною з росіянами, воно має не тільки готель, а й купу лісгоспів, якісь там видавництва, магазини, заклади харчування. Але чому цей готель в центрі Києва працює зі збитками. Чому? Зрозуміло – корупція, крадуть. Його треба продати, але міністерство не хоче. І так само ще багато держпідприємств стали годівницею для олігархів, чиновників, політиків.

Я абсолютно тут з вами погоджуюсь. Це такий у нас радянський спадок залишився, коли там має бути свою поліклініка, лікарня, готелі, свої дитячі табори навіть, їдальні, у декого є свої господарства, які вирощують якісь там овочі і продовольчі товари. Тобто, це такі держави в державі. Поступово потрібно переходити до іншої моделі, оскільки ми рухаємось до ринкових відносин. Тобто, більшої кількості приватної власності.

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Якщо говорити про приватизацію, то процес зрушився. Можливо, він іде не тими шаленими темпами, але це може не так погано. У людей збільшується довіра.

Втім поряд із готелем "Козацький", який розташований на Майдані Незалежності, є інший готель – "Дніпро" на Європейській площі, який продали за понад 1 мільярд гривень. Я думаю, що це прекрасний приклад приватизації. Потрібно й далі рухатися в цьому напрямку.



Міноборони має готель на Майдані / Фото House24

Я думаю, що, як мінімум, непрофільні активи, які не потрібні міністерствам, які не потрібні державним підприємствам для того, щоб виконувати свої прямі функції, з цих активів потрібно насамперед починати. Їх потрібно продавати. Вони повинні бути у приватній власності. Приватний власник повинен ефективно ними управляти.

Ви говорите як кандидат у народні депутати, а водночас депутаткою є майже 2 роки. Чому це досі не роблять?

А чому не роблять? Ми ж щойно з вами обговорили…

Тільки один готель "Дніпро".

Не тільки один готель "Дніпро". Можна взяти статистику Фонду державного майна. Я просто не знала, що це буде предметом сьогоднішньої розмови, тому не взяла з собою цю підбірку. Але Фонд державного майна України робить досить потужну роботу із, по-перше, оновленням переліку – що має бути приватизоване. По-друге, є 2 групи майна. Мала приватизація.

Ви просто не уявляєте, що в тій малій приватизації відбувається, які там активи. Там якісь недобудовані гаражі, старі підвали, частина будівлі на першому поверсі – низка непрофільних, не потрібні державі активи, які необхідно передавати у приватні руки.



Янченко пояснила, чому велику приватизацію відклали / Фото 24 каналу

Щодо малої приватизації – все дуже активно відбувається. Щодо великої приватизації – були певні моменти, були дискусії (я навіть не побоюсь цього слова), які полягали в тому, що позиція ФДМУ була такою, що великі приватизації повинні мати можливість взяти зокрема іноземців, щоб була більша конкуренція, щоб за більшою ціною потенційно продати активи.

Але через коронавірус і обмеження в пересуванні громадян між країнами велику приватизацію трохи відклали. Чому? Тут є певна логіка, погодьтесь. Якщо людина перебуває, наприклад, в Німеччині, Індії, США і вона в очі не бачила того готелю чи підприємства, вона просто побоїться його купити.

Знову коронавірус перешкодив.

Я думаю, що я достатньо об’єктивна. Якщо є проблеми, то я готова їх визнавати. Там були дискусії. Втім я хочу сказати, що у великій приватизації наразі відбуваються певні зрушення. Думаю, що приватизація відбуватиметься швидшими темпами, ніж вона відбувалась раніше.



Янченко: "Якщо є проблеми, то я готова їх визнавати" / Фото 24 каналу

Про ОАСК

Якщо ми отримали інсайд про те, що нардепи ще можуть затриматись на тиждень, щоб ухвалити законопроєкт про деолігархізацію, то чи отримаємо ми ще один інсайд? Ще проголосують за цей час за ліквідацію ОАСКу? Чи дали йому вже другий шанс, чи дали спокій?

Це напевно найскандальніший суд, який є в Україні. Я думаю, що всі господарські (суди – 24 канал) можуть дати йому фору. Щодо суду – насправді ми чекаємо активної позиції і активних дій від президента. Я нагадаю, що це є саме відповідальністю та повноваженнями президента – утворювати або ліквідовувати певні суди.

Але, як мені відомо, то загалом у Володимира Зеленського є розуміння і позиція того, що з ОАСКом потрібно щось робити. Ліквідація, переорганізація, "выжить все до тла" і побудувати щось нове на місці. Це питання, але я думаю, що якісь дії треба зробити і я надіюсь, що їх зроблять.

Тобто все залежить від президента зараз?

Це його повноваження.

Зверніть увагу! Президент наголошував, що законопроєкт про ліквідацію ОАСК має розглянути парламент як невідкладний. Один із законопроєктів щодо ліквідації лежить у Комітеті з питань правової політики, який очолює Андрій Костін.

Ваш колега Андрій Костін 6 засідань поспіль на комітет не виносить законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Чому? Скільки ще тягнути?

Я готова відповідати за свої дії. Я не готова відповідати за своїх колег. Я не знаю. Інсайдів з правового комітету, на жаль, я не маю.

Можливо, це тому, що попри те, що ОАСК став синонімом продажного, скандального правосуддя, все ж він досі залишається дуже зручним, зокрема для Офісу Президента і для уряду. Наприклад, НАЗК винесло припис про те, що призначення Юрія Вітренка є незаконним на посаді голови правління "Нафтогазу". Раз – і ОАСК скасував цей припис НАЗК. Так зручно – призначати людей, підтверджувати через рішення цього продажного суду.

Насправді він не є зручним. Будь-яка корупція в судах є шкідливою, для нашої країни насамперед. Тому якщо повернутися до моєї теми, і до того, що я роблю у ВР, до захисту прав інвесторів, до покращення інвестиційного клімату, то на сьогодні, коли ми зустрічаємось з посольствами, з великими інвесторами, з компаніями, які тільки думають про інвестицію в Україну, вони всі мають топ-3 запитання.

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Обов'язково у трійку входить запитання прозорості судової системи, можливості захистити свої права, відновити свої права у судах. Тому в цій історії ми всі однодумці. З судами потрібно щось робити. Там необхідно наводити лад. І Окружний адмінсуд є, звичайно, в першому ряду.

Інтерв'ю з Галиною Янченко: дивіться відео 24 каналу