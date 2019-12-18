14:41
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Зняття депутатської недоторканності: Рада ухвалила другий закон

      2295 Читать новость на русском
      Рада підтримала зміни до КПК щодо зняття недоторканності з нардепів / rada.gov.ua

      Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до українського законодавства, який повинен остаточно обмежити недоторканність народних депутатів. Мовиться про узгодження відповідних змін до Конституції з Кримінальним кодексом і законом про народних депутатів.

      За ухвалення закону на засіданні 18 грудня проголосував 291 парламентар, проти висловились 20 нардепів, ще 59 парламентарів – утрималися.

      Важливо: Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів

      Увага! Напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності готував цей законопроєкт до другого читання. Втім, у "Центрі протидії корупції" заявили, що депутати навпаки посилили імунітет.

      Як заявили у ЦПК, члени комітету суттєво погіршили початкову редакцію законопроєкту, ускладнивши деякі етапи розслідування проти депутатів. Зокрема, тепер існують такі перепони у розслідуваннях злочинів парламентарів: почати розслідування проти них може лише генпрокурор, а розгляд клопотань слідчих можливе лише за присутності підозрюваного нардепа.

      Обидві ці правки Верховна Рада України підтримала під час розгляду законопроєкту.

      Що передбачає законопроєкт? 

      Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ним пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема з КПК мають виключити норми про депутатську недоторканність.

      При цьому проєктом пропонується передбачити особливості притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, його затримання, обрання запобіжного заходу та проведення слідчих і негласних слідчих дій.

      Закон передбачає, що

      • кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, зможе розпочати виключно генеральний прокурор;
      • генпрокурор повинен буде підтримувати клопотання про дозвіл на затримання нардепа, обрання запобіжного заходу, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо. Вони відповідно до закону обмежують права і свободи депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді;
      • розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею апеляційного суду, а в кримінальних провадженнях, що належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС.

      Також проєкт пропонує внести зміни до закону "Про статус народного депутата України" та виключити з Регламенту Ради норми про надання згоди на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

      Фактично, цей законопроєкт є узгодженням внесених змін до Конституції про депутатський імунітет з КПК та законом про статус народного депутата України.

      Що таке депутатська недоторканність і як її скасовували?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

      Проте, 3 вересня народні депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності більшістю голосів. 11 вересня його підписав президент Володимир Зеленський.

      Закон про скасування депутатської недоторканності набуде чинності від 1 січня 2020 року.

      Дивіться відео 24 каналу про зняття депутатської недоторканності:

       

      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко написала листа матері журналіста
      сьогодні
      6092
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Верховна Рада Законодавство Новини політики Новини України Конституція Зняття недоторканності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1929
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 294
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      669
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 309
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук