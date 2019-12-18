Зняття депутатської недоторканності: Рада ухвалила другий закон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до українського законодавства, який повинен остаточно обмежити недоторканність народних депутатів. Мовиться про узгодження відповідних змін до Конституції з Кримінальним кодексом і законом про народних депутатів.

За ухвалення закону на засіданні 18 грудня проголосував 291 парламентар, проти висловились 20 нардепів, ще 59 парламентарів – утрималися.

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Увага! Напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності готував цей законопроєкт до другого читання. Втім, у "Центрі протидії корупції" заявили, що депутати навпаки посилили імунітет.

Як заявили у ЦПК, члени комітету суттєво погіршили початкову редакцію законопроєкту, ускладнивши деякі етапи розслідування проти депутатів. Зокрема, тепер існують такі перепони у розслідуваннях злочинів парламентарів: почати розслідування проти них може лише генпрокурор, а розгляд клопотань слідчих можливе лише за присутності підозрюваного нардепа.

Обидві ці правки Верховна Рада України підтримала під час розгляду законопроєкту.

Що передбачає законопроєкт?

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ним пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема з КПК мають виключити норми про депутатську недоторканність.

При цьому проєктом пропонується передбачити особливості притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, його затримання, обрання запобіжного заходу та проведення слідчих і негласних слідчих дій.

Закон передбачає, що

кримінальне провадження, де ймовірним фігурантом є народний депутат, зможе розпочати виключно генеральний прокурор;

генпрокурор повинен буде підтримувати клопотання про дозвіл на затримання нардепа, обрання запобіжного заходу, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо. Вони відповідно до закону обмежують права і свободи депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді;

розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею апеляційного суду, а в кримінальних провадженнях, що належать до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС.

Також проєкт пропонує внести зміни до закону "Про статус народного депутата України" та виключити з Регламенту Ради норми про надання згоди на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Фактично, цей законопроєкт є узгодженням внесених змін до Конституції про депутатський імунітет з КПК та законом про статус народного депутата України.

Що таке депутатська недоторканність і як її скасовували?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



Проте, 3 вересня народні депутати Верховної Ради проголосували за зняття депутатської недоторканності більшістю голосів. 11 вересня його підписав президент Володимир Зеленський.



Закон про скасування депутатської недоторканності набуде чинності від 1 січня 2020 року.

Дивіться відео 24 каналу про зняття депутатської недоторканності: