Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла второй закон

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в украинское законодательство, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов. Говорится о согласовании соответствующих изменений в Конституцию Уголовный кодекс и закон о народных депутатов.

За принятие закона на заседании 18 декабря проголосовал 291 парламентарий, против высказались 20 нардепов, еще 59 парламентариев – воздержались.

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Внимание! Накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности готовил этот законопроект ко второму чтению. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что что-то пошло не так, и депутаты наоборот усилили иммунитет.

Как заявили в ГПК, члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекту, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов. В частности, теперь существуют такие препятствия в расследованиях преступлений парламентариев: начать расследование против них может только генпрокурор, а рассмотрение ходатайств следователей возможно только в присутствии подозреваемого нардепа.

Что предусматривает законопроект?

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

При этом проектом предлагается предусмотреть особенности привлечения к уголовной ответственности нардепа, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных и негласных следственных действий.

Обе эти правки Верховная Рада Украины поддержала при рассмотрении законопроекта.

Закон предусматривает, что

к уголовному производству, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет приступить исключительно генеральный прокурор;

генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;

рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.

Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из нормы Регламента Рады о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Фактически, этот законопроект является согласованием внесенных изменений в Конституцию о депутатском иммунитете УПК и законом о статусе народного депутата Украины.

Что такое депутатская неприкосновенность и как ее отменяли?

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.



Однако, 3 сентября народные депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности большинством голосов. 11 сентября его подписал президент Владимир Зеленский.



Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу с 1 января 2020 года.

Смотрите видео 24 канала о снятии депутатской неприкосновенности: