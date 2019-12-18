Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла второй закон
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в украинское законодательство, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов. Говорится о согласовании соответствующих изменений в Конституцию Уголовный кодекс и закон о народных депутатов.
За принятие закона на заседании 18 декабря проголосовал 291 парламентарий, против высказались 20 нардепов, еще 59 парламентариев – воздержались.
Важно: Снятие неприкосновенности: как и за что наказывать депутатов
Внимание! Накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности готовил этот законопроект ко второму чтению. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что что-то пошло не так, и депутаты наоборот усилили иммунитет.
Как заявили в ГПК, члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекту, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов. В частности, теперь существуют такие препятствия в расследованиях преступлений парламентариев: начать расследование против них может только генпрокурор, а рассмотрение ходатайств следователей возможно только в присутствии подозреваемого нардепа.
Что предусматривает законопроект?
Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.
При этом проектом предлагается предусмотреть особенности привлечения к уголовной ответственности нардепа, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных и негласных следственных действий.
Обе эти правки Верховная Рада Украины поддержала при рассмотрении законопроекта.
Закон предусматривает, что
- к уголовному производству, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет приступить исключительно генеральный прокурор;
- генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;
- рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.
Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из нормы Регламента Рады о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержания или ареста.
Фактически, этот законопроект является согласованием внесенных изменений в Конституцию о депутатском иммунитете УПК и законом о статусе народного депутата Украины.
Что такое депутатская неприкосновенность и как ее отменяли?
Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.
Однако, 3 сентября народные депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности большинством голосов. 11 сентября его подписал президент Владимир Зеленский.
Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу с 1 января 2020 года.
Смотрите видео 24 канала о снятии депутатской неприкосновенности:
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