Вместо отмены депутатской неприкосновенности, в Раде предлагают ее усилить, – ЦПК

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности в понедельник, 16 декабря, подготовил ко второму чтению законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Впрочем, в "Центре противодействия коррупции" заявили, что что-то пошло не так и депутаты предлагают наоборот усилить ответственность.

Члены комитета существенно ухудшили первоначальную редакцию законопроекта, усложнив некоторые этапы расследования против депутатов, заявили в ЦПК.

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В частности, в антикоррупционной общественной организации выделили несколько норм, которые могут создать препятствия в расследованиях преступлений депутатов:

Начать расследование против нардепа может только генпрокурор:

депутаты оставили норму, согласно которой только один человек может вносить в ЕРДР сведения о народных избранниках. Это означает, что начало дела о преступлении депутата будет зависеть от фигуры генпрокурора;

Согласно действующему законодательству, любой следователь или прокурор мог бы начать дело против нардепа, но только при условии инсування неприкосновенности.

Рассмотрение ходатайств следователей только в присутствии подозреваемого нардепа:

если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока тот не явиться лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, являющееся орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Сейчас такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Что известно о законах о снятии депутатской неприкосновенности?

Верховная Рада еще в сентябре поддержала снятие депутатской неприкосновенности. Тогда же закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.



Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект, касающийся иммунитета депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что еще один закон должен урегулировать нюансы относительно окончательного лишения депутатов неприкосновенности.