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      Замість скасування депутатської недоторканності, у Раді пропонують її посилити, – ЦПК

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      Комітет пропонує Раді посилити депутатську недоторканність, а не ліквідувати, – ЦПК / GettyImages

      Комітет з питань правоохоронної діяльності у понеділок, 16 грудня, підготував до другого читання законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. Втім у "Центрі протидії корупції" заявили, що щось пішло не так і депутати пропонують навпаки посилити імунітет.

      Члени комітету суттєво погіршили початкову редакцію законопроєкту, ускладнивши деякі етапи розслідування проти депутатів, заявили у ЦПК.

      До слова: Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті

      Зокрема, в антикорупційній громадській організації виділили декілька норм, що можуть створити перешкоди у розслідуваннях злочинів депутатів:

      • Розпочати розслідування проти нардепа може лише генпрокурор:
        депутати залишили норму, за якої лише одна людина може вносити у ЄРДР відомості щодо народних обранців. Це означає, що початок справи щодо злочину депутата буде залежати від фігури генпрокурора;

      Згідно з чинним законодавством, будь-який слідчий чи прокурор міг би розпочати справу проти нардепа, але лише за умови існування недоторканності.

      • Розгляд клопотань слідчих лише за присутності підозрюваного нардепа:
        якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, допоки той не з'явитися особисто до суду. Так само слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яка є знаряддям злочину, або ж отримані внаслідок злочину кошти.

      Зараз такі клопотання слідчий суддя може розглядати за відсутності фігуранта справи, якщо є ризик, наприклад, знищення документів, майна або доказів через обізнаність нардепа-фігуранта з таким клопотанням.

      Що відомо про закони щодо зняття депутатської недоторканності?Верховна Рада ще у вересні підтримала зняття депутатської недоторканності. Тоді ж закон підписав Президент України Володимир Зеленський. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

      Згодом у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт, що стосується імунітету депутатів. Спікер парламенту Дмитро Разумков підкреслив, що ще один закон має врегулювати нюанси щодо остаточного позбавлення депутатів недоторканності.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Зняття недоторканності Законодавство
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