Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті

Депутати відмовились від недоторканності ще у вересні. Нібито. Але при цьому прордовжують надавати згоду на притягнення відповідальності обранців. Чому так? І коли ж буде кінець і край цьому неподобству.

Скасування недоторканності, яке не працюватиме?

Тоді депутати видалили згадку про недоторканність із Конституції. Проте згадки про неї є ще і в Кримінально процесуальному кодекс та законі про статус народного депутата.

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А там ідеться, що Рада має надавати дозвіл на притягнення депутата до відповідальності і будь-які слідчі дії по ньому: затримання, обшуки, прослуховування, арешти. А саме для того, щоб проти імовірних злочинців під куполом правоохоронці могли безперешкодно вести слідчі дії.

Всі вже майже 20 років трубили про скасування недоторканності, і врешті на початках своєї роботи ця Рада і вносила зміни в Конституцію. Зміни, які вступлять в дію 1 січня. Але не працюватимуть. Поки Рада не скасує обов'язковість дозволу Ради на притягнення депутата до відповідальності в інших законах.

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Як показала практика, дозвіл Ради на слідчі дії проти депутатів перетворюється на шоу "Вирок" на всіх каналах країни. Де колеги бідолашного переслідуваного за принциповість непохитність у принципах і... боротьбу з корупцією депутата стають частина – його адвокатами, частина – помічниками прокурорів, а хтось – і суддівську мантію приміряє.

Тобто замість того, щоб просто зробити технічну річ – позбавити депутата імунітету на час слідства – і дати правоохоронцям розслідувати справу, а суду розібратись чи є підстави відправити його дивитись на небо в клітиночку, ми спостерігаємо шоу, які потім частенько закінчуюься нічим.

Справа Дубневича

Та що там говорити, ось свіжий приклад. "Слуга народу" ледь насшкрібала 229 голосів, це разом з "Голосом", щоб дозволити повноцінне рослідування проти екс-соратника Порошенка – одного з найбагатших депутатів Ярослава Дубневича.

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І це ті, які кричали: "Прийде весна – саджати будемо". Власне, сам Володимир Зеленський, який взяв це як одне з передвиборчих гасел, вносив як невідкладну пропозицію позбавити депутатів імунітету від слідства. Вносив разом з іншими змінами до КПК. Але тоді цей законопроєкт став першим, який провалила Рада.



Ярослав Дубневич

До речі, я не втомлюсь повторювати, що тоді за документ не проголосувало більше 50 "слуг народу", костяк яких складає так звана група Коломойського. Частина цих людей, до речі, і не дали свої голоси на затримання і арешт Дубневича.

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Менше з тим, після того, як голосування провалили, комітет запропонував вилучити із змін до КПК згадку про скасування недоторканності і подати пропозицію окремим документом. І ще тоді голова профільного комітету правоохоронної діяльності ГПУ Денис Монастирський натякнув, що швидко це не буде.



Денис Монастирський

Законопроєкт подали, а каламбур залишився

Але потім, після того, як звідусіль почали лунати звинувачення, що "слуги народу" – популісти і взагалі не збираються робити депутата недоторканним, в "Слузі народу" швидко подали законопроєкт.

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Його розглядати мали терміново, з їхніх же слів. Але вгадайте що сталось цього тижня? Прилетіли марсіани і вкрали текст? Луценко Юрій з собою в Лондон прихопив, щоб було що на дозвіллі почитати? Відділ забезпечення Ради погано працює і в правоохоронному комітетів у вбиральні закінчився папір? Майже.

Просто комітет знову відклав розгляд документу. Справа в тому, що частина депутатів самої "Слуги народу" не готові підтримувати варіант своїх колег. Тож їм потрібні голоси "Голосу". Вибачте за каламбур. У "Голоса" є свій альтернативний законопроект. За нього "Слуги" звісно теж не готові голосувати.

Але фракція Вакарчука згодна підтримати законопроект "слуг", якщо ті скорегують його. А там корегувати – не перекоригувати!

Проблеми законопроєкту:

► Підписати підозру депутату може лише Генпрокурор. В принципі, це ще можна назвати нормальним запобіжником від переслідувань районними дільничими, про які постійно кричать депутати. Хоча звісно – це повний просто брєд. Вибачте, але депутати – підслідні лише Державному бюро розслідувань, СБУ і НАБУ.

► Але з'являється норма, що і інціювати справу проти депутата теж може лише Генеральний прокурор. Тобто ні ДБР, ні НАБУ, ні САП не зможуть цього зробити. І от безвідносно до прізвищ Генпрокурор – це завжди людина, яку призначає президент разом з парламентською більшістю – наскільки цю фігуру можна назвати політично неупередженою.

Адже діючий Генпркурор Руслан Рябошапка каже, що його попередник, кум Петра Порошенка ,не підписував підозру Ярославу Дубневичу.



Руслан Рябошапка

Так, поки що ми бачимо що нинішній Генпрокурор намагається реформувати прокуратуру. І взагалі, як може бути поганою людина, яку атакують Лукаш, Портнов, Дубінський?

Але ми ще не бачили, як буде діяти Руслан Рябошапка, коли прийдуть подання на партійців "Слуги народу". А такі незабаром мають бути. І як показує практика, більше ніж два роки Генпрокурори в кріслі в Украні не затримуються. А хто знає, наскільки лояльним і до кого буде наступний Генпрокурор.

Як можна так обмежувати слідство, щоб ініціювати його могла лише одна людина? Це щоб вже зовсім тугенькі депутати не плутались між органами і знали, що "парєшать" – це на Різницьку, 11 ? І тільки туди! Чи як?

Цей спосіб можна назвати ще менш реалістичним до виконання ніж згода Ради на притягнення депутатів до відповідальності. Можливість затягувати справи була і раніше, але тоді ми хоча б про це дізнавались із заяв НАБУ. Зараз же можем не знати взагалі.

► Власне, окрім слідчого судді, який дає згоду на всі слідчі дії – обшуки, вилучення документів – її ж має дати і Генпрокурор. Але найдивніше – не це, а те, що згоду на ці всі дії мають право надавати судді апеляційної інстанції. Тобто не першої, як для всіх людей. А апеляції. Авторка законопроєкту, нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко, не змогла мені пояснити – чому так? А оскаржити ухвали апеляційного суду міг би теж апеляційний суд. Геніально, правда?

Так: мама сказала, що ти покаранаий на місяць! Щось не подобається? Іди поскаржся мамі! Рішення про твоє виключення з універу буде приймати не декан, а ректор. Ах, ти не згодний з його рішенням? Ну, іди в ректорат поскаржся!

Цю норму після обговорення наче вирішили виправити, як технічну помилку.

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Комітет відклав розгляд документу на 2 тижні. Тобто на наступному депутати питання не розглянуть. А там після цього до грудня нема пленарних засідань, тобто тільки тоді зможуть це розглянути. І то якщо домовляться. І це, щоб ви розуміли, документ, який спільно подали майже 50 депутатів "слуги народу".

Та сенс в ухваленні буде, якщо хоча б право відкривати справи залишать не лише за Генпрокурором, а й за керівництвом НАБУ, антикорупційної прокуратури, бюро розслідувань, СБУ, як зараз.

Можливо, ті депутати з фракції Зеленського, які прийшли в Раду писати закони, а не лобіювати інтереси, таки зможуть ухвалити рішення, обіцяне ними ж.

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Бо донедавна кількадесятків "слуг народу" блокували ще одна надважливе рішення – повернення кримінальної і запровадження цивільної відповідальності за незаконне збагачення. Там теж пропозиції були вбивчі для закону, але вдалось відстояти адекватний комітетський варіант законпороєкту. Його ухвалили минулого тижня. За що можна Раду і окремих борців за закон похвалити. Не все ж критикувати. .