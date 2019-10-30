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      Рябошапка пообіцяв нові подання від ГПУ про зняття недоторканності з депутатів

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      Руслан Рябошапка, керівник ГПУ
      Руслан Рябошапка, керівник ГПУ / gp.gov.ua

      До кінця 2019 року від ГПУ до Верховної Ради планують надіслати ще кілька подань про зняття недоторканності з народних депутатів. Про це заявив журналістам 30 жовтня Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

      "Я говорив про два – три (подання про зняття недоторканності – 24 канал) і наразі залишаюся в рамках цієї цифри", – сказав Рябошапка, як пише Інтерфакс-Україна.

      До теми: Зняття недоторканності й арешт Дубневича: Рада розгляне подання ГПУ наступного тижня

      У керівника ГПУ уточнили, чи означають його слова, що до кінця року буде ще два подання. Руслан Рябошапка відповів: "Може й більше. Залежить від ефективності роботи досудового слідства".

      Депутатська недоторканність – це, по суті, право народних обранців на особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності на період дії депутатських повноважень. Її запроваджували з метою захисту депутатів від політичних переслідувань та забезпечення незалежності законодавчої гілки влади.

      Депутатську недоторканність рішенням нової Ради зняли, проте відповідний закон чинним стане з 1 січня 2020 року. Поки ж діє стара процедура:

      ► Для того, аби притягти народного обранця до кримінальної відповідальності, генпрокурор повинен скерувати до ВР відповідне подання.

      ► На кожен вид запобіжного заходу для депутата ГПУ формує окреме подання.

      Спікер парламенту просить депутата, яким зацікавилися в ГПУ, надати письмове пояснення у регламентний комітет.

      Комітет розглядає подання й пояснення і передає парламенту висновки.

      ► Після цього парламент протягом 7 днів повинен розглянути подання на пленарному засіданні та ухвалити рішення більшістю голосів.

      Скільки депутатів Рада позбавляла недоторканності?За всю історію парламенту незалежної України недоторканність забрали у 21 депутата. Першим був Степан Хмара, якого звинуватили у побитті полковника КДБ.

      На щастя, над      алі недоторканність забирали за серйозні злочини: за знищений потенціал оборонного підприємства, незаконне збагачення на десятки і сотні мільйонів, підготовку масових вбивств.

      Верховна Рада 8 скликання стала рекордною за успішними зняттями недоторканності, у 2015 – 2017 роках її втратили 15 депутатів:

      Олег Царьов,
      Сергій Клюєв,
      Сергій Мельничук,
      Ігор Мосійчук,
      Олександр Онищенко, 
      Вадим Новинський,
      Андрій Артеменко,
      Євген Дейдей,
      Олесь Довгий,
      Андрій Лозовий,
      Максим Поляков,
      Борислав Розенблат,
      Михайло Добкін,
      Євген Бакулін,
      Надія Савченко.

      Цікаво, що тільки Савченко дійсно затримали та помістили у СІЗО.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Верховна Рада Руслан Рябошапка Зняття недоторканності ГПУ
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