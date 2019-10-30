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      Рябошапка пообещал новые представления от ГПУ о снятии неприкосновенности с депутатов

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      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ
      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ / gp.gov.ua

      К концу 2019 года от ГПУ в Верховную Раду планируют направить еще несколько представлений о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом заявил журналистам 30 октября Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

      "Я говорил о двух-трех (представлениях о снятии неприкосновенности – 24 канал) и теперь остаюсь в рамках этой цифры", – сказал Рябошапка, как пишет Интерфакс-Украина.

      К теме: Снятие неприкосновенности и арест Дубневича: Рада рассмотрит представление ГПУ на следующей неделе

      У руководителя ГПУ уточнили, означают ли его слова, что до конца года будет еще два представления. Руслан Рябошапка ответил: "Может и больше. Это зависит от эффективности работы досудебного следствия".

      Депутатская неприкосновенность – это, по сути, право народных избранников на особый порядок привлечения к уголовной ответственности на период действия депутатских полномочий. Ее вводили с целью защиты депутатов от политических преследований и обеспечения независимости законодательной ветви власти.

      Депутатскую неприкосновенность решением новой Рады сняли, однако соответствующий закон действующим станет с 1 января 2020 года. Пока же действует старая процедура:

      ► Для того, чтобы привлечь народного избранника к уголовной ответственности, генпрокурор должен направить в ВР соответствующее представление.

      ► На каждый вид меры пресечения для депутата ГПУ формирует отдельное представление.

      ► Спикер парламента просит депутата, которым заинтересовались в ГПУ, предоставить письменное объяснение в регламентный комитет.

      ► Комитет рассматривает представления и объяснения и передает парламенту выводы.

      ► После этого парламент в течении 7 дней должен рассмотреть представление на пленарном заседании и принять решение большинством голосов.

      Сколько депутатов Рада лишила неприкосновенности?За всю историю парламента независимой Украины неприкосновенность забрали у 21 депутата. Первым был Степан Хмара, которого обвинили в избиении полковника КГБ.

      К счастью, в дальнейшем неприкосновенность забирали за серьезные преступления: за уничтоженный потенциал оборонного предприятия, незаконное обогащение на десятки и сотни миллионов, подготовку массовых убийств.

      Верховная Рада 8 созыва стала рекордной по успешным снятиям неприкосновенности, в 2015-2017 годах ее потеряли 15 депутатов:

      Олег Царев,
      Сергей Клюев,
      Сергей Мельничук,
      Игорь Мосийчук,
      Александр Онищенко,
      Вадим Новинский,
      Андрей Артеменко,
      Евгений Дейд,
      Олесь Довгий,
      Андрей Лозовой,
      Максим Поляков,
      Борислав Розенблат,
      Михаил Добкин,
      Евгений Бакулин,
      Надежда Савченко.

      Интересно, что только Савченко действительно задержали и поместили в СИЗО.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада ГПУ Снятие неприкосновенности Руслан Рябошапка
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