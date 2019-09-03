Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
Народні депутати проголосували за історичний законопроєкт про скасування депутатської недоторканності. З 2020 року він вступить в силу: звинувачених у кримінальних правопорушеннях депутатів можна буде притягнути до відповідальності. Як на рішення Ради реагують соцмережі – далі.
Реакція політиків
Відразу після голосування українські політики кинулися писати у соцмережах про свої враження від скасування депутатського імунітету.
Важливо! Рада скасувала депутатську недоторканність
Президент Зеленський, який був присутній на засіданні парламенту, написав у фейсбук, що Рада зробила "дещо неможливе".
Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цього. 373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років – скасування депутатської недоторканності,
– наголосив гарант.
Попередник Зеленського на президентському посту і теперішній нардеп Петро Порошенко теж оприлюднив радісний допис. Окрім слів про "незалежність парламенту" і "спільну відповідальність", Порошенко також заявив, що йому та його політсилі у парламенті нічого боятися.
Спікер парламенту 9 скликання Дмитро Разумков наголосив: відтепер депутати нестимуть відповідальність, як і усі громадяни України.
Всі обіцяли, а ми зробили: депутатську недоторканність скасовано! Депутати багатьох скликань, прикриваючись мандатом, уникали відповідальності за порушення закону. Але Верховна Рада — не місце, де можна сховатись від правосуддя,
– написав він у фейсбуці.
Відреагував на зняття депутатської недоторканності й мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні Верховна Рада зняла нарешті депутатську недоторканність. Я радий і вітаю це рішення. Адже не таємниця, що багато людей ішли в парламент, аби лобіювати свої інтереси, захищати свій бізнес, ховаючись за депутатською недоторканністю", – написав столичний очільник.
Реакція експертів
Цікаво: Зняття недоторканності: що це означає
Як на скасування недоторканності реагують політологи, журналісти та історики.
Реакція громадян
Добірка кумедних реакцій соцмереж на зняття недоторканності.