15:39
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності

      414 Читать новость на русском
      Підсумки голосування за скасування недоторканності
      Підсумки голосування за скасування недоторканності / фото із соцмереж

      Народні депутати проголосували за історичний законопроєкт про скасування депутатської недоторканності. З 2020 року він вступить в силу: звинувачених у кримінальних правопорушеннях депутатів можна буде притягнути до відповідальності. Як на рішення Ради реагують соцмережі – далі.

      Реакція політиків

      Відразу після голосування українські політики кинулися писати у соцмережах про свої враження від скасування депутатського імунітету.

      Важливо! Рада скасувала депутатську недоторканність

      Президент Зеленський, який був присутній на засіданні парламенту, написав у фейсбук, що Рада зробила "дещо неможливе".

      Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цього. 373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років – скасування депутатської недоторканності,
      – наголосив гарант.

      Попередник Зеленського на президентському посту і теперішній нардеп Петро Порошенко теж оприлюднив радісний допис. Окрім слів про "незалежність парламенту" і "спільну відповідальність", Порошенко також заявив, що йому та його політсилі у парламенті нічого боятися.

      Спікер парламенту 9 скликання Дмитро Разумков наголосив: відтепер депутати нестимуть відповідальність, як і усі громадяни України.

      Всі обіцяли, а ми зробили: депутатську недоторканність скасовано! Депутати багатьох скликань, прикриваючись мандатом, уникали відповідальності за порушення закону. Але Верховна Рада — не місце, де можна сховатись від правосуддя,
      – написав він у фейсбуці.

      Відреагував на зняття депутатської недоторканності й мер Києва Віталій Кличко.

      "Сьогодні Верховна Рада зняла нарешті депутатську недоторканність. Я радий і вітаю це рішення. Адже не таємниця, що багато людей ішли в парламент, аби лобіювати свої інтереси, захищати свій бізнес, ховаючись за депутатською недоторканністю", – написав столичний очільник.

      Реакція експертів

      Цікаво: Зняття недоторканності: що це означає

      Як на скасування недоторканності реагують політологи, журналісти та історики.

      Реакція громадян

      Добірка кумедних реакцій соцмереж на зняття недоторканності.

       

      blog_ava
      Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими
      сьогодні
      13662
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Мережа Курйозні новини Зняття недоторканності Меми
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 669
      Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      сьогодні , 14:16 Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      3151
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      15022
      Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      Блог Медіа 4178
      Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      сьогодні , 11:55 Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      21670
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук