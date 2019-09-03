Теперь заживем, но это – не точно: реакция соцсетей на отмену депутатской неприкосновенности

Народные депутаты проголосовали за исторический законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. С 2020 года он вступит в силу: обвиняемых в уголовных правонарушениях депутатов можно будет привлечь к ответственности. Как на решение Рады реагируют соцсети – далее.

Реакция политиков

Сразу после голосования украинские политики бросились писать в соцсетях о своих впечатлениях от отмены депутатского иммунитета.

Важно! Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Президент Зеленский, который присутствовал на заседании парламента, написал в фейсбук, что Рада сделала "нечто невозможное".

Вступая на должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным больше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности,

– подчеркнул гарант.

Предшественник Зеленского на президентском посту и нынешний нардеп Петр Порошенко тоже обнародовал радостное сообщение. Кроме слов о "независимости парламента" и "совместной ответственности", Порошенко также заявил, что ему и его политсиле в парламенте нечего бояться.

Спикер парламента 9 созыва Дмитрий Разумков отметил: отныне депутаты будут нести ответственность, как и все граждане Украины.

Все обещали, а мы сделали: депутатская неприкосновенность отменена! Депутаты многих созывов, прикрываясь мандатом, избегали ответственности за нарушение закона. Но Верховная Рада – не место, где можно спрятаться от правосудия,

– написал он в фейсбуке.

Отреагировал на снятие депутатской неприкосновенности и мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Верховная Рада сняла наконец депутатскую неприкосновенность. Я рад и приветствую это решение. Ведь не секрет, что многие шли в парламент, чтобы лоббировать свои интересы, защищать свой бизнес, прячась за депутатской неприкосновенностью", – написал столичный глава.

Реакция экспертов

Интересно: Снятие неприкосновенности: что это означает

Как на отмену неприкосновенности реагируют политологи, журналисты и историки.

Реакция граждан

Подборка забавных реакций соцсетей на снятие неприкосновенности.

5 хвилин як зняли недоторканість а шуфрич ще не пижжений — Пан 3й fficial (@DFENS3000) 3 вересня 2019 р.

Я повільно знімаю з тебе недоторканість — Русява Наречена (@rusyavanare4ena) 3 вересня 2019 р.

Скасували недоторканість.

За 373.

Тепер заживемо.

Але, це не точно. — Neledi 18+ (@Neledi18) 3 вересня 2019 р.

Ей, депутате ! У тебе недоторканість відвалилася. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) 3 вересня 2019 р.

Недоторканість на хліб не намажеш... — Mendel (@anti1968) 3 вересня 2019 р.