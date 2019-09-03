Теперь заживем, но это – не точно: реакция соцсетей на отмену депутатской неприкосновенности
Народные депутаты проголосовали за исторический законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. С 2020 года он вступит в силу: обвиняемых в уголовных правонарушениях депутатов можно будет привлечь к ответственности. Как на решение Рады реагируют соцсети – далее.
Реакция политиков
Сразу после голосования украинские политики бросились писать в соцсетях о своих впечатлениях от отмены депутатского иммунитета.
Важно! Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Президент Зеленский, который присутствовал на заседании парламента, написал в фейсбук, что Рада сделала "нечто невозможное".
Вступая на должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным больше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности,
– подчеркнул гарант.
Предшественник Зеленского на президентском посту и нынешний нардеп Петр Порошенко тоже обнародовал радостное сообщение. Кроме слов о "независимости парламента" и "совместной ответственности", Порошенко также заявил, что ему и его политсиле в парламенте нечего бояться.
Спикер парламента 9 созыва Дмитрий Разумков отметил: отныне депутаты будут нести ответственность, как и все граждане Украины.
Все обещали, а мы сделали: депутатская неприкосновенность отменена! Депутаты многих созывов, прикрываясь мандатом, избегали ответственности за нарушение закона. Но Верховная Рада – не место, где можно спрятаться от правосудия,
– написал он в фейсбуке.
Отреагировал на снятие депутатской неприкосновенности и мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня Верховная Рада сняла наконец депутатскую неприкосновенность. Я рад и приветствую это решение. Ведь не секрет, что многие шли в парламент, чтобы лоббировать свои интересы, защищать свой бизнес, прячась за депутатской неприкосновенностью", – написал столичный глава.
Реакция экспертов
Интересно: Снятие неприкосновенности: что это означает
Как на отмену неприкосновенности реагируют политологи, журналисты и историки.
Реакция граждан
Подборка забавных реакций соцсетей на снятие неприкосновенности.
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