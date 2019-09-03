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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Теперь заживем, но это – не точно: реакция соцсетей на отмену депутатской неприкосновенности

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      Итоги голосования за отмену неприкосновенности
      Итоги голосования за отмену неприкосновенности / фото из соцсетей

      Народные депутаты проголосовали за исторический законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. С 2020 года он вступит в силу: обвиняемых в уголовных правонарушениях депутатов можно будет привлечь к ответственности. Как на решение Рады реагируют соцсети – далее.

      Реакция политиков

      Сразу после голосования украинские политики бросились писать в соцсетях о своих впечатлениях от отмены депутатского иммунитета.

      Важно! Рада отменила депутатскую неприкосновенность

      Президент Зеленский, который присутствовал на заседании парламента, написал в фейсбук, что Рада сделала "нечто невозможное".

      Вступая на должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение этого. 373 голоса за то, что считалось невозможным больше 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности,
      – подчеркнул гарант.

      Предшественник Зеленского на президентском посту и нынешний нардеп Петр Порошенко тоже обнародовал радостное сообщение. Кроме слов о "независимости парламента" и "совместной ответственности", Порошенко также заявил, что ему и его политсиле в парламенте нечего бояться.

      Спикер парламента 9 созыва Дмитрий Разумков отметил: отныне депутаты будут нести ответственность, как и все граждане Украины.

      Все обещали, а мы сделали: депутатская неприкосновенность отменена! Депутаты многих созывов, прикрываясь мандатом, избегали ответственности за нарушение закона. Но Верховная Рада – не место, где можно спрятаться от правосудия,
      – написал он в фейсбуке.

      Отреагировал на снятие депутатской неприкосновенности и мэр Киева Виталий Кличко.

      "Сегодня Верховная Рада сняла наконец депутатскую неприкосновенность. Я рад и приветствую это решение. Ведь не секрет, что многие шли в парламент, чтобы лоббировать свои интересы, защищать свой бизнес, прячась за депутатской неприкосновенностью", – написал столичный глава.

      Реакция экспертов

      Интересно: Снятие неприкосновенности: что это означает

      Как на отмену неприкосновенности реагируют политологи, журналисты и историки.

      Реакция граждан

      Подборка забавных реакций соцсетей на снятие неприкосновенности.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности Курьезные новости Сеть Мемы
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